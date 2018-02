MWC 2018: Nokia presenta i primi smartphone con Android One

Sono in arrivo quattro nuovi modelli nella famiglia di smartphone Android Nokia: 8 Sirocco, 7 Plus, nuovo 6 e 1. Ne ha dato notizia il costruttore HMD Global, che rendendo noto anche che è stato anche rivisitato l’iconico 8110, con connettività 4G e nuove app Google.

Da sottolineare che tre degli smartphone Nokia (8 Sirocco, 7 Plus e il nuovo 6) entrano a far parte della famiglia Android One, offrendo un’esperienza software di qualità progettata da Google. Ogni telefono sarà aggiornato con le più recenti innovazioni per disporre del più elevato grado di sicurezza fornito direttamente da Google. Ricordiamo che Android One è un’installazione pura di Android, libera da modifiche UI o processi che possono consumare batteria o rallentare il device. In questo senso, i nuovi telefoni Nokia, pur disponendo di Android Oreo, hanno un numero limitato di app precaricate per lasciare libero più spazio di storage possibile.

Nokia 8 Sirocco

Ispirato dagli storici telefoni Nokia, integra svariate funzionalità di storytelling, come Dual-Sight potenziato, ottiche ZEISS e acustiche di qualità con Nokia spatial audio. Con uno spessore di soli 2 mm, Nokia 8 Sirocco combina un display curvo edge-to-edge pOLED 2K da 5,5 pollici con bordi più sottili e un corpo arrotondato.

Dotato di due sensori posteriori con ottiche ZEISS, Nokia 8 Sirocco associa una fotocamera principale ultra-sensitive wide angle per massime prestazioni con poca luce a un secondo sensore da 13 MP con zoom ottico 2x. E, con la modalità Pro Camera, dispone del controllo manuale su ogni scatto.

Disponibile dal mese di fine aprile, Nokia 8 Sirocco verrà commercializzato a un prezzo di 799,99 euro.

Nokia 7 Plus

Pensato per i creatori, combina hardware ottico e algoritmi di imaging innovativi per consentire di catturare i momenti in fotografie ‘true to life’. Con Dual-Sight potenziato, due sensori posteriori con ottiche ZEISS combinano una fotocamera principale ultra-sensitive wide-angle da 12 MP per massime performance in condizioni di luce bassa o estrema con una seconda fotocamera da 13 MP dotata di zoom ottico 2x. Ottimizzato per spremere al massimo la già batteria da 3800 mAh, Nokia 7 Plus ha un’autonomia di due giorni.

Il retro leggermente curvo e i bordi sottili assicurano un’esperienza big-screen in un formato comodo e pulito. Il display è nel formato 18:9 Full HD+, la diagonale è da 6 pollici.

Disponibili in due mix di colori (Nero/Rame e Bianco/Rame), Nokia 7 Plus sarà commercializzato nel mese di aprile a un prezzo di 399 euro.

Nuovo Nokia 6

Rispetto al predecessore, offre migliori performance e maggiori funzionalità in un corpo compatto e duraturo. Il 60% più veloce del modello precedente, il device offre Dual-Sight potenziato, ottiche ZEISS, USB-C fast charging, un rapporto screen-to-body più compatto, Nokia spatial audio e pure, secure e up-to-date Android Oreo.

Con un display scolpito 2,5D e dotato di un resistente Corning Gorilla Glass usa una Qualcomm Snapdragon 630 Mobile Platform. La durata della batteria è di 24 ore.

Disponibile in tre tinte (Nero/Rame, Bianco/Ferro e Blu/Oro) e due configurazioni da 3GB RAM/32GB ROM (commercializzato ad aprile) o da 4GB RAM/64GB ROM (che arriverà più avanti), il nuovo Nokia 6 sarà venduto a un prezzo di 279 euro.

Nokia 1

Pensato per offrire accesso alla tecnologia a un maggior numero di persone, dispone di Android Oreo (Go edition), versione di Android ottimizzata per device con 1 GB di RAM o meno. Può essere personalizzato con le cover Xpress-on, disponibili in diversi colori brillanti.

Disponibile ad aprile nei colori Rosso e Blu, Nokia 1 sarà commercializzato a un prezzo di 99 euro. Le cover Xpress-on saranno vedute separatamente.

Nokia 8110

Questo feature phone 4G si caratterizza per l’iconico design curvato slider. Dotato di un’interfaccia familiare e facile da utilizzare, dispone di meccaniche tattili intuitive, facendo scorrere lo sportello per rispondere e chiudere le chiamate. Il telefono permette chiamate VoLTE ed è proposto come scelta ideale per chi desidera un feature phone 4G o un companion phone. Abilitato accesso all’app store, per i favoriti come Google Assistant, Google Search, Google Maps, Facebook e Twitter. Permette anche di inviare e ricevere email o importare contatti e sincronizzare il calendario con Outlook e Gmail.

Disponibile in due colori, Nero e Giallo, il nuovo 8110 sarà commercializzato a maggio a un prezzo di 89 euro.