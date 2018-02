MWC 2018: gli smartphone Alcatel allargano lo schermo

TCL Communication Technology, proprietaria dei brand TCL, Alcatel e BlackBerry, ha presentato all'MWC 2018 di Barcellona sei nuovi smartphone con di display costruiti ad hoc sfruttando la tecnologia delle TV TCL. Tutti i modelli delle serie sono in grado di fornire un’esperienza di utilizzo più moderna con caratteristiche tecniche tipiche dei top di gamma e una maggiore cura nel design.

L’intero portfolio integra alcune novità importanti come il Face Key, la tecnologia di sblocco dello smartphone attraverso il riconoscimento del volto, e nuove caratteristiche della fotocamera per scatti sempre più professionali e facili da condividere sui social.

I nuovi display FullView 18:9 consentono guardare video, serie TV e film in un formato cinematografico.

La nuova line up di Alcatel si compone di un modello della serie 5 (Alcatel 5), tre modelli della serie 3 (Alcatel 3, 3X e 3V) e due modelli della serie 1 (Alcatel 1C e 1X).

Alcatel 5 (prezzo: 229 euro) ha un display FullView 18:9 da 5,7 pollici senza bordi, processore Octa-core, doppia fotocamera frontale con grandangolo a 120° e flash LED intelligente: passa in modo intuitivo dalla modalità ritratto a quella super grandangolare quando rileva più di 2 volti nell’inquadratura.

Alcatel 5 è dotato di Social Mode, un set di strumenti intuitivi per il fotoritocco delle immagini che permettono di scattare foto in modo più divertente ed efficiente. Con Social Square è possibile rivedere le foto scattate di recente in una metà dello schermo mentre il mirino della fotocamera rimane attivo nell'altra metà.

Questo consente agli utenti di guardare le immagini con la stessa rapidità con cui le scattano, permettendo di fare altre foto nello stesso momento. Il collage istantaneo consente di combinare gli scatti migliori in formati predefiniti: il collage viene composto dalle varie foto scattate una alla volta utilizzando il mirino della fotocamera che passa alla foto successiva mentre si avanza nella creazione del collage stesso. In ultimo, la funzione Photo Booth permette di scattare quattro foto di seguito catturandone una al secondo, perfetta per ricordare i momenti più belli e speciali con gli amici!

Alcatel 5 è integrato con la funzione Face Key: un nuovo livello di riconoscimento facciale che consente di sbloccare il device con una semplice occhiata allo schermo. In un processo che richiede meno di mezzo secondo, Face Key scansiona il volto in oltre cento sezioni per garantire una corrispondenza più affidabile.

Lo smartphone ha anche il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali, che si trova nella parte posteriore e include altre funzionalità innovative, come lo scatto dei selfie con doppio click e la possibilità di salvaguardare le informazioni sensibili grazie alla modalità privacy. Il sensore, inoltre, è programmabile in modo che ad ogni dito della mano corrisponda un comando di avvio di un'app o di una qualsiasi funzionalità.

Alcatel Serie 3 dispone di diverse caratteristiche chiave come display Alcatel FullView 18:9, SmartCam, Face Key e sensore per il riconoscimento delle impronte digitali. Ha un display immersivo IPS HD+ da 5,5 pollici in un formato ultra-compatto e con una splendida finitura lucida a specchio. Disponibile da aprile in Spectrum Black, Blue e Gold a 149,90 euro.

Alcatel Serie 1 è la linea più conveniente: 99,90 euro. Ha display 18:9 da 5,34 pollici, fotocamera posteriore fino a 16 MP e Android Oreo (Go Edition).

TCL ha presentato all'MWC 2018 anche Alcatel 1T, la nuova serie di tablet da 10 e 7 pollici, con Android 8.1 Oreo.

Entrambi i tablet sono dotati del Kids Mode, modalità pensata per i più piccoli, che include applicazioni e contenuti precaricati come giochi, cartoni animati e libri. Questa modalità possiede anche una funzione integrata di Parental Control con interfaccia semplice che offre a mamme e papà la possibilità di impostare limiti di utilizzo del dispositivo per insegnare in modo educativo ai piccoli di casa come fruire della tecnologia. Inoltre, la serie di tablet 1T include la modalità Eye Care, progettata per filtrare la luce blu al fine di alleviare l'affaticamento degli occhi e avere la migliore esperienza visiva possibile, indipendentemente dall'ora del giorno o della notte.

Con connettività Wi-Fi, Alcatel 1T è dotato di un display IPS da 10.1 pollici e ha un peso di soli 425g che lo rendono il tablet più leggero in queste dimensioni e in questa fascia di prezzo.

È equipaggiato con una batteria da 4000mAh che assicura a tutta la famiglia lunghi momenti di intrattenimento, giochi e produttività fino 8 ore con una sola carica, 16 GB di memoria interna e memoria microSD espandibile fino a 128 GB. Inoltre, è disponibile anche una tastiera Bluetooth opzionale con cover in pelle, per rendere la digitazione dei tasti più rapida e semplice, proteggendo allo stesso tempo il tablet da graffi, cadute e polvere.

Il tablet Alcatel 1T da 7 pollici con connettività Wi-Fi è incredibilmente compatto, leggero e sottile con un peso di 245g e uno spessore di 9,15mm, perfetto da condividere con tutta la famiglia! La batteria da 2580mAh offre fino a 430 ore in standby e 7 ore di utilizzo, per divertirsi davanti a tantissimi film, serie TV, cartoni animati e tanto altro ancora.

Alcatel 1T da 10 pollici e Alcatel 1T da 7 pollici saranno disponibili tra il secondo e il terzo quarter rispettivamente a € 99,90 e € 69,90, entrambi nei colori Premium Black e Bluish Black.