MWC 2018: l’innovazione industriale italiana con Samsung

Al Mobile World Congress di Barcellona Samsung presenta dieci tra le più innovative imprese a livello globale che sono state in grado di creare soluzioni d’avanguardia grazie all’utilizzo delle tecnologie e applicazioni Samsung. Tra queste, spiccano i progetti di tre realtà italiane, che hanno sviluppato soluzioni e prodotti in diversi settori dell’innovazione industriale.

Sicurezza personale

Intellitronika è una realtà italiana specializzata nella fornitura di soluzioni per la pubblica sicurezza e l’healthcare.

N.O.R.A. è una soluzione per la sicurezza personale, concepita in particolar modo per le donne, e utile comunque, in tutti quei casi in cui si presenti la necessità di segnalare situazioni di pericolo in maniera rapida (può essere quindi un valido supporto per gli operatori di pronto soccorso, forze dell’ordine, protezione civile).

È costituita da un’applicazione che sfruttando i sensori presenti all’interno di dispositivi mobile, è in grado di rilevare situazioni di pericolo ed inviare un segnale d’allarme a centri di competenza o ad altri dispositivi mobili associati.

N.O.R.A. è stata implementata grazie all’utilizzo dei dispositivi wereable, Samsung Gear Frontier S3 e Samsung Gear Fit 2, che collegati a uno smartphone, sono in grado di comunicare le informazioni rilevate dai sensori (accelerometro, giroscopio, Heart Rate) e attuare una serie di azioni al fine di aiutare chi li indossa, a chiedere aiuto sia in modalità automatica, che manuale.

In caso di aggressione N.O.R.A. consente di chiedere aiuto in modalità manuale, tramite la pressione di un tasto fisico, si potrà inviare la propria posizione; automatico, attraverso il rilevamento, da parte dei sensori, di situazioni anomale che possono essere ricondotte ad un tentativo di violenza.

N.O.R.A. è inoltre in grado di rilevare un possibile evento di “uomo a terra”, garantendo così anche a chi ad esempio ha perso i sensi o non è nella condizione di chiedere aiuto o soccorso di segnalare la propria situazione di pericolo.

La piattaforma verrà sperimentata nei prossimi mesi dalle Forze dell’Ordine in Italia, al fine di recepire i segnali di soccorso, nel minor tempo possibile, di chi indossa il sistema e di ridurre così i tempi d’intervento.

Tracciamento delle attività sul territorio

Arcoda è una realtà che opera nello sviluppo di sistemi di controllo, tracciamento e gestione delle attività sul territorio.

Arcoda Mobile GIS è una piattaforma per la distribuzione della cartografia aziendale sui dispositivi Samsung del personale che opera sul territorio. Il valore aggiunto della soluzione è che i dati sono disponibili sempre “on device”, anche senza connettività, e permette di applicare strategie di aggiornamento personalizzabili in termini di modalità e tempi.

Arcoda Mobile GIS è una soluzione utile per diversi settori di applicazione, dalle telecomunicazioni alla raccolta rifiuti, nella gestione del ciclo delle acque e del verde pubblico, passando per la gestione delle reti elettriche, del gas e idriche, fino al teleriscaldamento e il monitoraggio ambientale.

I vantaggi di Arcoda Mobile GIS sono molteplici, dato che la soluzione permette alle aziende di eliminare nel tempo i documenti cartacei; infatti grazie alla S Pen c’è la possibilità di firmare, disegnare e annotare direttamente sulle immagini e sulle mappe del proprio Galaxy Note o Tab S3, interfacciandosi in maniera fluida con il GIS aziendale; aiutare le squadre dislocate sul territorio a tenere in un unico strumento diverse funzioni come quelle di telefonia, navigazione, mappe, documenti tecnici, appunti, immagini.

Realtà aumentata nel processo industriale

JoinPad è impegnata nella fornitura di soluzioni di realtà aumentata per i processi industriali. BrainPad è una piattaforma modulare che unisce funzionalità di Object Recognition, Geolocalizzazione, IoT e Big Data, filtrati da logiche di Context Computing, in modo da restituire all'utente l'informazione giusta al momento giusto, semplificando così i processi industriali, migliorando l'efficienza.

Per Context Computing si intende un set di funzionalità di Artificial Intelligence, Computer Vision e Machine Learning, atto a percepire il contesto di utilizzo, filtrando le informazioni rilevanti per l'operatore durante le procedure sul campo.

Attraverso BrainPad è possibile ottenere informazioni univoche sugli oggetti circostanti grazie all’Object Recognition, monitorare in tempo reale asset e macchinari presenti negli impianti tramite la Geolocalizzazione e il collegamento con l’IoT e prevenire malfunzionamenti e guasti grazie alle capacità di Predictive Maintenance del Context Computing, basate su Machine Learning e intelligenza artificiale. Utilizza il Samsung Tab Active 2 per l'utilizzo della Realtà Aumentata in ambito industriale.