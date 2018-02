MWC 2018: Huawei punta su notebook e tablet

Niente smarthone nuovi quest’anno al Mobile World Congress per Huawei (il P20 sarà annunciato alla fine di marzo). I protagonisti sono invece stati i notebook e i tablet. La società ha infatti presentato le nuove e innovative gamme MateBook X Pro e MediaPad M5.

Il notebook tutto schermo: MateBook X Pro

Huawei MateBook X Pro è il primo notebook Windows dotato di display FullView in 3K da 13,9 pollici con il nuovo touchscreen 10-point e una risoluzione da 3.000 × 2.000 pixel, con un aspect ration da 3:2. Il design del corpo in metallo è realizzato con una tecnologia di finitura ruvida a taglio diamantato, studiata per racchiudere un corpo ultrasottile di soli 14,6 mm di spessore e dal peso di 1,33 kg. MateBook X Pro è disponibile in due colori: Space Grey e Mystic Silver.

Grazie ai processore Intel Core i7/i5 di ottava generazione e alla scheda grafica NVIDIA GeForce MX150 GPU con GDDR5 da 2 GB, il nuovo notebook Huawei è uno dei più potenti e leggeri sul mercato. Huawei MateBook X Pro è dotato del sistema audio Dolby Atmos per offrire un’immersiva esperienza di suono. La batteria da 57,4 Wh e il basso consumo energetico dei dispositivi consentono, garantisce il costruttore, fino a 12 ore di riproduzione video 1080P, 14 ore di lavoro o la navigazione online per 15 ore.

Huawei ha integrato molte delle tecnologie per smartphone nel MateBook X Pro per dare vita a un’esperienza d’uso più semplice e intuitiva. Inserito per la prima volta da Huawei nella serie MateBook, il pulsante di accensione 2.0 del Huawei MateBook X Pro consente l’avvio in meno di 8 secondi dallo spegnimento e 6,6 secondi dalla modalità standby. Inoltre, MateBook X Pro ha la prima fotocamera a incasso al mondo, posizionata tra i pulsanti della tastiera. Per aprirla, è sufficiente premerla: questa scelta tecnologica è pensata per garantire privacy agli utenti nei momenti di non utilizzo. Inoltre, permette di non dover prevedere uno spazio specifico attorno al display.

L’adattatore multiuso supporta la ricarica rapida USB-C utilizzata negli smartphone. Questo permette agli utenti che viaggiano spesso di portare con sé un solo carica batterie. Grazie a Huawei Share inoltre, gli utenti possono condividere foto e file in modo rapido, semplice e sicuro, senza problemi di compatibilità di USB. La velocità di trasferimento Wi-Fi arriva fino a 20 Mbps, 100 volte più veloce di quella del Bluetooth.

Il tablet elegante: MediaPad M5

Assieme al MateBook X Pro, Huawei ha presentato anche MediaPad M5 Series, il primo tablet al mondo dotato di uno schermo in vetro 2.5D. Disponibile nei formati da 8,4 e 10,8 pollici, si caratterizza per un design elegante, con un corpo unico in metallo. La colorazioni previste sono due: Champagne Gold e Space Grey.

Il display 2K con tecnologia ClariVu 5.0 riproduce in maniera accurata i dettagli mentre algoritmi intelligenti garantiscono video nitidi e brillanti. MediaPad M5 è dotato di due altoparlanti nella versione da 8,4 pollici e di quattro altoparlanti nella versione da 10,8 pollici, ottimizzati da Harman Kardon e Huawei Histen.

Per assicurare prestazioni di alto livello sia che si tratti di giochi, di navigazione sul web o di mail, Huawei ha dotato il MediaPad M5 di un processore Kirin 960. La batteria a lunga durata – 5.100 mAh per la versione da 8,4 pollici e 7.500 mAh per quella da 10.,8 pollici – è potenziata con la tecnologia QuickCharge di Huawei.

Android è stato ottimizzato su Huawei MediaPad M5 da 10,8 pollici con un'esperienza "Desktop View" che migliora la navigazione. Ciò include una barra delle applicazioni e l’accesso semplificato ai file per la condivisione e la modifica. Huawei MediaPad M5 da 10,8 pollici presenta anche i "Pogo Pins" che consentono di connettere la tastiera e migliorarne ulteriormente l’utilizzo.

Disponibilità e prezzi

Huawei MateBook X Pro sarà disponibile in tre configurazioni: processore i5, 8 GB di Ram, SSD da 256 GB MW150 a 1.499 euro, processore i5, 8 GB di Ram, SSD da 512 GB MX150 a 1699 euro e processore i7, 16 GB di RAM, SSD da 512GB MX150 a 1899 euro. La società non ha stato precisato quando il notebook MateBook X Pro sarà in vendita.

MediaPad M5 da 8,4 pollici sarà in vendita al prezzo di 399,90 euro. Il modello da 10,8 pollici WiFi costerà 399.90, MediaPad M5 da 10,8 pollici LTE costerà 449.90 euro e MediaPad M5 Pro LTE da 10,8 pollici costerà 549,90 euro. Tutti i MediaPad saranno in vendita da marzo a eccezione del modello Pro che arriverà ad aprile.