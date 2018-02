MWC 2018: D-Link connette persone, città e imprese

D-Link ha presentato al Mobile World Congress 2018 di Barcellona dispositivi e servizi per la smart home, le smart city e le aziende connesse 4.0.

La gamma di dispositivi presentati all'MWC 2018 include soluzioni Gigabit per la connettività mobile impiegabili nei campi dei trasporti connessi, Smart Parking, Smart Retail, IoT Bluetooth Low Energy (BLE), Convergenza fisso – mobile, sorveglianza.

Si parte dai nuovi switch rinforzati e ad alte prestazioni, progettati specificamente per supportare la domanda di applicazioni per smart city, automazione e Industry 4.0.

Si parla di Switch Industriali Unmanaged Gigabit DIS-100G, serie di switch Ethernet entry-level non gestiti, per ambienti industriali, per l'implementazione di edge di rete: Switch Industriali Managed Gigabit DIS-300G per applicazioni industriali e smart city, tra cui monitoraggio remoto delle prestazioni, configurazione dettagliata dei flussi di dati e Quality of Service (QoS) per la priorità dei dati vitali; Switch Industriale Managed Gigabit Layer 2+ DIS-700G:dotato di funzioni QoS intelligenti, inclusi schemi di pianificazione SPQ, WRR e SPQ + WRR per supportare il traffic shaping e la gestione della larghezza di banda.

Nuclias è la soluzione di D-Link per la gestione delle reti cloud basata su abbonamento che consente ai provider di servizi gestiti e ai titolari di aziende di configurare e monitorare da remoto le loro infrastrutture di rete ovunque, in qualsiasi momento.

L'app Nuclias e il sito offrono una gamma di funzioni flessibili accessibili con il semplice tocco di un pulsante. Forniscono agli utenti una completa autonomia per gestire i punti di accesso wireless, acquisire e analizzare approfondimenti su ogni dispositivo connesso.

D-Link presenta anche un nuovo supporto per SDN ottenibile tramite upgrade gratuito per gli switch DGS-3000 (Access layer) e DGS-3630 (Aggregation layer) e tutti i nuovi switch per data center DXS / DQS-5000, che offrirà fino a 32 Porte 100GbE per applicazioni Top-of-Rack o End-of-Row.

Il firmware DGS-3000 e DGS-3630 in versione migliorata, che permette l’abilitazione anche del supporto per OpenFlow 1.3, sarà disponibile in fase di test durante Q2. Gli switch della serie DXS / DQS-5000 saranno disponibili dalla fine del secondo trimestre 2018, e supporteranno OpenFlow 1.3.

La serie mydlinkPro, composta da tre nuove telecamere di sorveglianza con caratteristiche premium, funziona in collaborazione con la nuova app mydlink. Tutte e tre le fotocamere hanno una risoluzione Full HD 1080p con funzioni IVA (Intelligent Video Analysis), sono resistenti agli agenti atmosferici con certificazione IP65 e registrano su cloud. Le nuove fotocamere includono.