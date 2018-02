MWC 2018: Cisco e TIM, patto digitale per l’Italia

Cisco e TIM hanno scelto il Mobile World Congress di Barcellona per annunciare la firma di un protocollo di intesa con l’obiettivo di accelerare la trasformazione digitale dell’Italia.

Presenti i ceo di entrambe le società: Chuck Robbins di Cisco e Amos Genish di TIM.

La due aziende si impegnano a sviluppare un programma congiunto di innovazione e di business, facendo leva sulle rispettive competenze e tecnologie, per offrire soluzioni avanzate e servizi innovativi di cybersecurity, Internet of Things, Industria 4.0, Smart city e 5G.

Il protocollo di intesa si inserisce nel contesto del piano triennale di investimenti Digitaliani, avviato da Cisco nel gennaio 2016, con obiettivi che si allineano con il programma digitale di TIM.

Le due aziende condivideranno competenze e soluzioni per la trasformazione digitale di imprese, pubblica amministrazione, servizi ai cittadini; sviluperanno un ecosistema di partner per valorizzare da subito le opportunità offerte dalle nuove reti mobili 5G; faranno innovazione diffusa, con l’ingresso di Cisco nell’acceleratore di start-up TIM #WCAP.

Saranno coinvolti player industriali, settore pubblico, startup, enti ricerca di privati e pubblici nella realizzazione di progetti avanzati. Attraverso queste esperienze crescerà in Italia un ecosistema digitale di aziende, sviluppatori, fornitori, pronti a supportare lo sviluppo economico del Paese.

L’accordo testimonia una visione condivisa per il futuro del nostro Paese: un futuro in cui la trasformazione digitale rappresenta la leva più importante per rilanciare la crescita, mettendo l’innovazione al servizio delle imprese, della pubblica amministrazione e dei cittadini.

Il primo passo concreto della partnership strategica messa in campo è testimoniato dall’inserimento della soluzione Cisco Umbrella nell’offerta TIM per le Piccole e Medie Imprese italiane, come linea di difesa dagli attacchi informatici.