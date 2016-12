Multifunzione A4 a colori: Ricoh pensa alle Pmi

Si chiamano MP C307SP, MP C307SPF ed MP C407SPF i tre nuovi dispositivi multifunzione A4 a colori pensati da Ricoh per offrire alle aziende di piccole e medie dimensioni soluzioni compatte in grado di semplificare i workflow e offrire elevata produttività con i più bassi consumi energetici della categoria.

Caratterizzate da alimentazione fronte-retro in singola passata, che permette di acquisire fino a 80 immagini al minuto, le nuove soluzioni offrono una velocità di copia e stampa di 30 pagine monocolori al minuto, che diventano, rispettivamente, 40 e 35 nella versione a colori, anche grazie al controller con processore Intel da 1,6 GHz, che velocizza i tempi di elaborazione dei file e delle immagini.

Attraverso lo Smart Operation Panel, un pannello touchscreen da 10,1’’ personalizzabile, gli utenti che si autentificano possono, inoltre, accedere alle funzioni utilizzate maggiormente, mentre dall’Application Site di Ricoh possono essere scaricate, direttamente sul pannello, app utili a velocizzare stampa, copia e scansione.

Parte integrante del framework Workstyle Innovation Technology sviluppato per abilitare la digital transformation, i nuovi MP C307SP, MP C307SPF ed MP C407SPF concorrono all’offerta di servizi e dispositivi “intelligenti” messi a punto da Ricoh per migliorare la gestione delle informazioni attraverso tecnologie basate su cloud e mobility per coadiucare le persone nel lavorare meglio.

Prezzi e disponibilità

Già disponibili anche per il mercato italiano, i prezzi dei nuovi multifunzione A4 a colori di Ricoh variano dai 2.204 euro (+ Iva) richiesti per il modello MP C307SP ai 2.351 euro, sempre da ivare, dell’MP C307SPF, mentre ci vogliono 2.571 euro (+ Iva) per il top di gamma MP C407SPF.

Anche per il segmento Pmi, Ricoh non vende, però, il solo prodotto, ma propone un’offerta in ottica di servizio gestito proponendo hardware, consumabili, servizi di assistenza tecnica e manutenzione, monitoraggio dell’ambinete di stampa per i quali i clienti corrispondono un unico canone di noleggio.

Infine, le nuove soluzioni saranno veicolate sul mercato sia dalla rete di vendita diretta Ricoh, costituita da Agenzie e Filiali distribuite lungo tutto il territorio, sia attraverso i rivenditori e partner certificati che costituiscono la rete di vendita indiretta del vendor in Italia.