MSD Animal Health è tra le azienda leader a livello mondiale nella salute animale. La società fa parte del gruppo farmaceutico americano MSD (Merck Sharp & Dohme) più conosciuto semplicemente come Merck, una delle società farmaceutiche più grandi al mondo.

Antelliq è invece tra le aziende leader nelle soluzioni digitali di identificazione, tracciabilità e monitoraggio degli animali. Si tratta, rende noto l’azienda, del comparto in più rapida crescita del settore veterinario. Con vendite per 360 milioni di euro nel periodo di 12 mesi terminato il 30 settembre 2018.

Tali soluzioni aiutano veterinari, agricoltori e proprietari di animali domestici a raccogliere dati importanti e critici. Dati essenziali per migliorare la gestione, la salute e il benessere del bestiame e degli animali domestici.

MSD e Antelliq hanno recentemente annunciato che le società hanno firmato un accordo definitivo in base al quale MSD acquisirà Antelliq. Quest’ultima, sarà interamente di proprietà di MSD e opererà separatamente come sussidiaria nella divisione MSD Animal Health.

Antelliq entra nella MSD Animal Health Division

MSD, spiega il comunicato congiunto delle due società, effettuerà un pagamento cash di circa 2,1 miliardi di euro per acquisire tutte le azioni in circolazione di Antelliq. Inoltre, assumerà il debito di Antelliq di 1,15 miliardi di euro, che intende rimborsare poco dopo la chiusura dell'acquisizione.

Il contesto dell’acquisizione è dunque il crescente uso della tecnologia digitale nell’allevamento. La tecnologia e la trasformazione digitale nell’ambito veterinario fa parte della mission di Antelliq.

L’uso della tecnologia digitale, spiega l’azienda, è a sua volta guidato dalla crescente domanda di proteine, di tracciabilità e di sicurezza alimentare. Le tecnologie di identificazione e monitoraggio aiuteranno a ottimizzare la previsione e il trattamento delle malattie.

Questa acquisizione porta dunque, nelle intenzioni del gruppo farmaceutico, un doppio vantaggio. Fornirà a MSD Animal Health una base clienti ampia e consolidata nel settore. Inoltre, complementa il suo portfolio aggiungendo soluzioni digitali che sono tra le prime in questo mercato.

Tecnologie digitali nel settore veterinario

MSD stessa ha una divisione veterinaria forte e in crescita. L’acquisizione di Antelliq porterà ulteriore valore sia a livello di relazioni globali sia per l’offerta di prodotti, tecnologie e servizi.

La suite di prodotti di identificazione e monitoraggio connessi digitalmente di Antelliq pone l’azienda in una posizione abbastanza unica. Si tratta di un’offerta in grado supportare le esigenze di agricoltori e veterinari in un mercato in trasformazione.

Tali prodotti consentono l'accesso a informazioni in tempo reale per migliorare la gestione del bestiame e le condizioni sanitarie. Inoltre, Antelliq offre anche ai proprietari di animali domestici prodotti connessi digitali, come aiuto a migliorarne la qualità della vita degli animali.