MP3 e WMA, formati a confronto

Le differenze fra i due standard più diffusi nel mondo della compressione musicale

marzo 2004 Il nome completo del formato MP3 è “MPEG-1 Layer 3”.

Si tratta di un formato parte dello standard MPEG, nato per comprimere i file

video, ma che si è scoperto poter essere utilizzato con successo per comprimere

le tracce audio di un CD.

Su CD la musica occupa circa 10 MB per ogni minuto, mentre

in MP3 (con bitrate standard) si scende ad 1 MB al

minuto. Il “miracolo” è ottenuto sia comprimendo

sequenze di bit ripetute, come il formato JPEG fa con i file grafici, sia eliminando

combinazioni di frequenze e intensità che, secondo algoritmi derivanti

dalla fisiologia dell'orecchio, non sarebbero comunque udibili.

Il bitrate indica la quantità di bit utilizzati per ogni secondo di

musica, ed è responsabile delle dimensioni dei file: un file MP3 con

bitrate di 128 Kb/s suonerà meglio di uno a 64 Kb/s,

ma sarà grande il doppio.

Minore è il bitrate, maggiore è la compressione

dell'audio. Un bitrate molto diffuso negli MP3 in circolazione è

128 Kb/s: rappresenta un buon compromesso tra occupazione di spazio e qualità.

Gli algoritmi di compressione dell'MP3 sono di tipo “lossy”,

ovvero, come accade con il JPEG nella grafica, le informazioni eliminate non

sono più recuperabili. La qualità di un MP3 è dunque sempre

inferiore all'originale: con bitrate elevato (128-256Kb/s) le differenze

sono percepibili solo all'orecchio allenato, mentre con bitrate basso

(da 64Kb/s in giù) sono evidenti a tutti.

Le differenze consistono in perdita di definizione, profondità

e pienezza dei suoni, ed “artefatti” percepiti

come vere e proprie modifiche del timbro degli strumenti o introduzione di suoni

“gracchianti” non esistenti nell'originale.

L'ultimo fattore che influenza la qualità è il tipo di

algoritmo usato: software di codifica diversi danno risultati diversi, ad esempio

gli algoritmi Xing o Blade sono veloci ma di scarsa qualità,

mentre gli algoritmi Fraunhofer/Thomson (creatori degli algoritmi

originali) e Lame sono di alta qualità, qualità

che cresce con l'uscita di nuove versioni. Dunque per avere la massima

qualità è bene usare un codec valido e aggiornarlo frequentemente.

Una sfida impossibile?

L'MP3 è senza ombra di dubbio il formato audio compresso più

diffuso al mondo. Ma quando Microsoft decide di entrare in un campo, solitamente

lo fa per prevalere.

Il formato proprietario di Microsoft per l'audio compresso si chiama

WMA, ovvero Windows Media Audio, ed è

stato realizzato per scalzare l'egemonia dell'MP3 e diventare il

nuovo standard di riferimento.

Utilizza, come l'MP3, un algoritmo “lossy”, che determina

una perdita di qualità permanente nei file codificati rispetto all'originale,

anche se ne esiste una versione professionale, la “9 Lossless”,

che codifica senza alcuna perdita di qualità ma con bitrate intorno ai

768 Kb/s, compressione intorno a 1:2, ed è dedicata all'archiviazione

di registrazioni importanti.

Indipendentemente da considerazioni “politiche”, che chi non ama

la supremazia Microsoft nel mondo del software porta per sostenere l'MP3

(MP3 che comunque non può essere considerato simbolo del software “open”

come Linux, visto che parti del codice sono proprietà della Fraunhofer/Thomson/RCA

e richiedono il pagamento di una licenza), dal punto di vista tecnico il formato

targato Microsoft è decisamente ben riuscito.

La qualità audio di un file WMA è infatti superiore

a quella di un file MP3 a parità di compressione: un WMA a 128 Kb/s è

migliore di un MP3 a 128 Kb/s, dunque il formato WMA è effettivamente

migliore dell'MP3.

Ma come con l'MP3 vale sempre la regola di utilizzare il codec

più recente: la qualità è salita notevolmente

dalla versione 7 all'attuale 9 dei codec Microsoft (scaricabile da questo indirizzo).

Il vantaggio del formato WMA può essere sfruttato in

due modi: per avere una qualità audio migliore a parità di occupazione

di spazio, o per occupare meno spazio a parità di qualità.

Chi utilizza il formato WMA solitamente sceglie la seconda possibilità:

per avere la qualità di un MP3 con compressione standard, ovvero 128

Kb/s, Microsoft dichiara che è sufficiente un WMA a 64 Kb/s, ma test

di ascolto indipendenti mostrano che è necessario salire a 96

Kb/s.

Si tratta comunque di un valore eccellente, con occupazione di spazio e tempi

di download ridotti del 25%, dunque è possibile aumentare il numero di

brani memorizzabili all'interno dei lettori portatili o su CD e dischi

rigidi.

Un lento successo

Vista la superiorità tecnica, ci si chiede come mai il formato WMA non

abbia rapidamente scalzato l'MP3. La risposta è semplice: l'MP3

è arrivato prima, ed essendo diventato lo standard de facto per la compressione

dei brani ha generato una miriade di applicazioni e prodotti con esso compatibili.

Ma per accelerare la diffusione del suo standard, Microsoft ha pensato di offrire

gratuitamente, inclusa nel Media Player di Windows XP, la codifica

WMA. Questo significa che chiunque abbia Windows XP, senza nessun software

aggiuntivo può estrarre l'audio da CD e comprimerlo in formato

WMA.

La diffusione di XP e la comodità dell'operazione vanno così

ad unirsi al vantaggio tecnico del formato, tanto che ultimamente stanno uscendo

molti player MP3 compatibili anche con WMA, ed il formato Microsoft si sta diffondendo

anche nei lettori di CD e DVD da tavolo.

Probabilmente il futuro vedrà i due standard sempre presenti entrambi

nei lettori, in modo che l'utente possa sia sfruttare il minore ingombro

del WMA nei brani codificati personalmente, che accedere alla sterminata libreria

di file MP3 già esistenti. Nessuno infatti penserebbe seriamente di ricodificare

in un altro standard la sua collezione di MP3, magari composta da migliaia di

brani, mentre al momento di estrarre nuovi brani da CD la scelta del formato

WMA è tecnicamente la migliore.