Il mercato mondiale dei motori industriali intelligenti è stato di 1,20 miliardi di dollari nel 2017 e si prevede che raggiungerà 1,81 miliardi di dollari nel 2025, registrando un CAGR del 5,28% dal 2018 al 2025.

È quanto riporta il recente report pubblicato da Allied Market Research. Report intitolato: Industrial Smart Motors Market by Offering, End User, and Market Vertical: Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2018-2025.

Lo studio include gli attuali trend di mercato e le prospettive di crescita del mercato globale dei motori intelligenti industriali e offre un riassunto esclusivo sulle attuali tendenze del mercato, la portata del settore, i risultati chiave. Così come le principali dinamiche di mercato come driver e restrizioni, e i principali player.

L'aumento della domanda di controlli di processo avanzati nei motori industriali e l'enfasi sulla riduzione dei tempi di fermo durante la manutenzione hanno aumentato la domanda di motori intelligenti industriali. Inoltre, ha contribuito alla crescita del mercato l'integrazione nei motori di servizi abilitati all’Industrial Internet of Things, per migliorare le prestazioni.

Tuttavia, diverse sfide associate a motori ad alta potenza e costi di manutenzione elevati ostacolano la crescita del mercato. Al contrario, lo sviluppo di motori industriali intelligenti dedicati dovrebbe presentare nuove opportunità in questo settore.

Motori industriali intelligenti: le tendenze

Si prevede che il segmento dei servizi crescerà al CAGR più veloce, del 5,92% dal 2018 al 2025. Ciò a causa del continuo aggiornamento delle applicazioni software per migliorare l'efficienza e le prestazioni. Tuttavia, il segmento di prodotto rappresenterebbe quello più grande, contribuendo a più dei due terzi della quota di mercato totale.

Allied Market Research prevede che il settore manifatturiero deterrà la quota maggiore del mercato. Secondo le previsioni, contribuendo a più di un quarto della quota del mercato entro il 2025.

Prevede inoltre che la regione Asia-Pacifico avrà la quota maggiore del mercato. Contribuendo per oltre un terzo al totale del mercato entro il 2025.

Ciò grazie alla presenza di hub globali automobilistici e manifatturieri come l'India e la Cina. Tuttavia, la regione di LAMEA rappresenterebbe la crescita più rapida, registrando un CAGR del 5,97% durante il periodo di previsione. E questo a causa delle emergenti capacità di produzione in Africa e America Latina. Altre regioni analizzate nel rapporto includono il Nord America e l'Europa.

I principali player del settore indicati nel rapporto sono: CG Global, HSD, Reliance Precision Limited, Rockwell Automation, Somfy Systems. Inoltre: USAutomation, Dunkermotoren, Nidec Corporation, Schneider Electric e Technosoft.

Il report offre approfondimenti su varie strategie, tra cui lanci di nuovi prodotti, collaborazioni, partnership, fusioni e acquisizioni, adottate da questi player per conquistare una solida base nel settore.

Maggiori informazioni sul report di Allied Market Research sono disponibili a questo indirizzo.