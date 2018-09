Eve Systems ha lanciato la seconda generazione di Eve Room, dispositivo per il monitoraggio del clima e della qualità dell'aria. Eve Room è un device per la smart home compatibile con la tecnologia Apple HomeKit, come molti prodotti del marchio.

Il nuovo Eve Room era stato annunciato a inizio anno al CES 2018 di Las Vegas, da Elgato. Ricordiamo infatti che Elgato ha cambiato nome in Eve Systems focalizzandosi sulle soluzioni smart home (gamma denominata per l’appunto Eve).

Eve Room si presenta con un design completamente rinnovato, in cui spicca un display E-Ink ad alto contrasto. Il corpo in alluminio anodizzato nasconde il contenuto tecnologico basato su sensori allo stato dell’arte.

Eve Room sfrutta infatti la tecnologia più recente dell’azienda svizzera specialista dei sensori Sensirion. Il dispositivo per uso indoor serve per rilevare le condizioni e la qualità dell’aria in un ambiente della casa.

Il processo che determina la concentrazione di composti organici volatili (VOC) non solo è estremamente efficiente dal punto di vista energetico. Grazie ai nuovi materiali ottimizzati, è anche particolarmente duraturo e accurato nel lungo periodo.

Eve Room si collega in wireless all’app

Come nella versione precedente, Eve Room funziona in modalità wireless. Il dispositivo smart utilizza la tecnologia Bluetooth Low Energy e non necessita di bridge. Tuttavia, il nuovo Eve Room è ora alimentato da una batteria ricaricabile integrata.

La qualità dell'aria, la temperatura e l'umidità possono essere controllate tramite l'app Eve e Siri. Oppure direttamente sul display E-Ink da 1,54" del dispositivo.

Sono disponibili quattro diversi layout per visualizzare i parametri più rilevanti della stanza in una forma compatta sullo schermo. Questi possono essere selezionati tramite controlli touch capacitivi sul pannello frontale.

La batteria integrata fornisce energia per sei settimane. Una modalità di risparmio energetico limita poi le misurazioni alla temperatura e all'umidità fino alla successiva ricarica completa.

Eve Room costa 99,95 euro ed è ora disponibile in pre-ordine.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’azienda.