Monitor Ultra Hd 4K di LG per le videoconferenze di Cisco

I monitor Ultra HD 4K di LG Electronics hanno ottenuto la certificazione che attesta la piena compatibilità con i sistemi per videoconferenza Cisco Spark Room.

LG e Cisco mettono a disposizione soluzioni ideali in caso di videoconferenze, distribuzione e presentazione dei contenuti, insieme ad alta resa dei colori per i formati video e di presentazione, accensione o spegnimento automatici del monitor in funzione del sistema di video conference, integrazione automatica e configurazione no-touch, commutazione input automatica per le chiamate in arrivo e rilevazione a bassa latenza per non avere alcun problema di sincronizzazione.

I modelli certificati e integrati LG sono i monitor Ultra HD 4K 49UH5C, 55UH5C, 65UH5C, 75UH5C, 86UH5C e 98LS95D: con una proposta che va dai 49” ai 98” possono adattarsi a ogni esigenza di presentazione di qualunque meeting room.

In tutti i modelli la tecnologia IPS consente di visualizzare colori vividi e nitidi, con un ampio angolo di visione e un’efficienza garantita 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, con luminosità pari a 500nit. Grazie alla qualità delle immagini, quattro volte superiore a quella del Full HD, l’esperienza visiva diventa coinvolgente e accurata.

I monitor LG Ultra HD 4K certificati, inoltre, si configurano automaticamente con i kit Cisco Spark Room al primo utilizzo, assicurando supporto per ogni funzione avanzata, tramite il controller Cisco Touch 10, in caso di condivisione da desktop o da una sorgente wireless, di presentazione video in streaming, di contenuti dal vivo o conversazioni one-to-one.

La compatibilità tra i Monitor Ultra HD 4K di LG e i sistemi per videoconferenza Cisco Spark Room sarà mostrata all’edizione 2018 di Cisco Partner Experience, evento dedicato ai partner Cisco e momento di condivisione delle nuove proposte tecnologiche e di innovazione.