Mobile bioprinting: la stampante 3D portatile per la pelle

Alcuni ricercatori dell'Università di Toronto hanno sviluppato una stampante cutanea 3D portatile in grado di applicare strati di tessuto cutaneo direttamente sui pazienti per coprire e guarire le ferite.

L’apparecchio è stato costruito da un team guidato dallo studente di dottorato Navid Hakimi sotto la supervisione di Axel Guenther.

Secondo i ricercatori, la stampante è un'alternativa all'innesto cutaneo convenzionale, ma non richiede che la pelle sana venga rimossa dal donatore e innestata sul paziente. Il dispositivo si adatta alla mano e stende "bio inchiostro" tessuto cutaneo direttamente sulle aree colpite. I ricercatori ritengono che sia il primo dispositivo che può formare la pelle direttamente sulla parte superiore di una ferita, in due minuti o meno.

Descritto come un dispenser di nastro bianco, tranne che per il fatto che invece di distribuire nastro depone fogli di tessuto a base di alginato, la macchina prevede che sulla parte inferiore di ogni foglio siano presenti strisce di inchiostro biologico contenenti materiali biologici come cellule della pelle e collagene, che è la proteina più abbondante della pelle, insieme con la fibrina, che è una proteina utile nella guarigione delle ferite. Con un peso inferiore a un chilogrammo, il dispositivo richiede poco addestramento per l'uso, elimina le fasi di lavaggio e incubazione richieste da alcuni bioprinter tradizionali e può coprire una ferita con la pelle in un paio di minuti. Il dispositivo è già stato testato su ratti e suini. Gli scienziati ora prevedono di espandere la dimensione delle aree coperte dalle ferite e sperano di iniziare finalmente le sperimentazioni cliniche sull'uomo. "La nostra stampante per pelle promette di adattare i tessuti a pazienti specifici e alle caratteristiche della ferita", afferma Hakimi. "Ed è molto portatile".