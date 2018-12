Arredare la casa con un’esperienza immersiva di mixed reality. È ciò che consente la soluzione Natuzzi Photoplanner, nata nell’ambito di un progetto sviluppato in collaborazione con Hevolus.

Natuzzi è tra le maggiori case di arredamento italiane e player globale nel mercato del mobile. Hevolus è un’azienda attiva in ricerca e sviluppo di business model innovativi. Ed è partner internazionale di Microsoft per la mixed reality.

Il progetto sul quale Hevolus sta supportando Natuzzi riguarda proprio il miglioramento della customer experience tramite realtà virtuale e aumentata. Si chiama NNCE – Natuzzi New Customer Experience, questo progetto, e ha l’obiettivo di offrire ai clienti esperienze tecnologicamente avanzate e personalizzate.

Il primo step del progetto è dunque la soluzione Natuzzi Photoplanner. Grazie ad essa, basta scattare una serie di foto all’ambiente domestico da arredare per abilitare un’esperienza di mixed reality. Nello store Natuzzi, indossando il visore di realtà mista, il cliente potrà infatti immergersi virtualmente nella propria casa.

Il cliente ha la possibilità di vedere le soluzioni Natuzzi ad altissima definizione all’interno del proprio contesto abitativo. E quindi scegliere i modelli d’arredo, provandone colori e materiali e sperimentandone la disposizione nell’ambiente.

Customer experience all’insegna della mixed reality

Il progetto prevede la realizzazione di ulteriori strumenti, alcuni dei quali sono già in fase di sviluppo. NNCE Configurator è una evoluta piattaforma verticale di configurazione di prodotto 3D ad alta definizione, utilizzabile da desktop e web. È integrata con un potente motore di rendering real time che offre una resa elevata dei materiali e delle finiture degli oggetti disegnati.

NNCE Store Configurator è il front-end del configuratore per tutti gli store Natuzzi. Grazie ad esso, i retailer potranno creare proposte di vendita selezionando e configurando i modelli che interessano. Inoltre, potranno posizionare i modelli in ambientazioni predefinite, modificabili nelle componenti base, oppure disegnando da zero gli spazi abitativi del cliente.

NNCE Personal Planner è l’applicazione per dispositivi touch che permetterà ai clienti Natuzzi di scegliere un’ambientazione 3D precaricata. Oppure anche di disegnare con le dita la planimetria della stanza che si intende arredare. Dopodiché, procedere con la selezione di un modello del catalogo Natuzzi e posizionarlo all’interno del pre-set o della planimetria disegnata. Infine, di vederlo in 3D per iniziare a percepire e valutare l’occupazione degli spazi.

XR Store è concepito come un’area all’interno dello store Natuzzi dedicata alla fruizione di contenuti in mixed reality. La fruizione si basa, come per Natuzzi Photoplanner, su Microsoft Hololens e headset immersivi di mixed reality. In quest’area il cliente potrà sfogliare virtualmente il catalogo Natuzzi e immergersi in numerosi pre-set di ambientazione. Oppure direttamente nella propria casa, arredandola con i prodotti dell’azienda, sempre in modalità virtuale.