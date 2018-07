Lo strumento di misurazione di Google Earth era stato introdotto il mese scorso su Chrome e Android.

Ora questa nuova e intrigante funzionalità è stata aggiunta anche nella versione per iOS. Il Measure Tool sbarca dunque su iPhone e iPad, e consente di “misurare il mondo”. Si tratta, a quanto afferma Google stessa nel presentare l’aggiornamento, di una delle funzionalità più richieste per l’app.

Con questo nuovo strumento è infatti possibile misurare distanze sia grandi che più limitate. Non solo: il Measure Tool consente di misurare anche le aree.

Ad esempio possiamo divertirci a misurare la dimensione del parco del quartiere. Oppure, in attività più utili e concrete, misurare distanze e aree di zone geografiche nelle attività scolastiche.

Misurare il mondo con Google Earth per iOS

Tra l’altro, utilizzare il nuovo Measure Tool è molto semplice. Naturalmente, si tratta di una nuova funzione introdotta con il recente aggiornamento dell’app.

Quindi per usarla occorre controllare che la versione di Google Earth installata sia quella aggiornata.

Per avviare una misurazione su iOS, basta toccare il comando Misurazione nel menu Altro (quello con i tre puntini).

Google Earth visualizza un puntatore sulla mappa e consente di collocarlo in corrispondenza della posizione di partenza. Poi, permette di aggiungerne un altro, o anche più, e misura la distanza tra essi.

La distanza può essere copiata per ulteriori utilizzi. Nell’inserire più punti, se delimitiamo un’area l’app visualizza l’opzione Chiudi forma.

Toccando questo comando, Google Earth calcola e visualizza le misure del perimetro e dell’area.

In alternativa, con il tocco prolungato su una posizione della mappa si apre il pannello del segnaposto. Quest’ultimo ora include anche il comando per attivare lo strumento Misurazione.

L’update di Google Earth per iOS, oltre allo strumento Misurazione, include anche l’aggiunta o aggiornamento di 100 città in 3D. Tra di esse anche New York, Londra e Parigi. Inoltre, sono state aggiunte nuove immagini in alta risoluzione per 21 Paesi.