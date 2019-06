Mirella Cerutti alla guida di Sas Italy

Dal 1 luglio Mirella Cerutti assume il ruolo di Managing Director di Sas Italy, prendendo il posto di Marco Icardi, che era alla guida della subsidiary italiana dal 2010. Icardi lascia Sas per dedicarsi a un proprio progetto imprenditoriale.

Mirella Cerutti riporta nel ruolo a Riad Gydien, Senior Vice President South EMEA SAS. Entrata in SAS nel 1996, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, fino a diventare Country Manager nel 2017. Ha iniziato la carriera in Ibm come Account Executive Finance. È entrata in SAS nel 1996 come Sales Manager, poi Sales Director Finance fino a diventare Country Sales Leader.

Negli anni ha sviluppato e fatto crescere il business e i clienti di Sas Italy.

Nel nuovo ruolo Mirella Cerutti affiancherà le aziende clienti nel loro sviluppo di innovazione, accompagnandole nella trasformazione.

"Voglio farmi promotrice della cultura analitica nelle tante realtà del nostro Paese - dice in una nota - sia PMI sia grandi aziende, con un’attenzione particolare allo sviluppo delle competenze in ambito advanced analytics, intelligenza artificiale e machine learning. Credo fortemente nell’importanza di fare rete, mettendo a fattor comune le capacità di aziende, pubblica amministrazione, università e partner per innescare il processo di trasformazione e sviluppo delle imprese italiane, in ottica data-driven".

Copn grandi investimenti in R&D, Sas sta abbracciando un’importante trasformazione di business aprendosi al mercato cloud e open source per rispondere al meglio alle esigenze dei clienti. A tal proposito ha recentemente annunciato l’investimento di 1 miliardo di dollari in Intelligenza Artificiale.