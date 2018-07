Nasce MindSphere World Italia per diffondere l’Internet of Things

Siemens Italia ha fondato MindSphere World Italia assieme a 17 partner. Si tratta di un’associazione che si pone l’obiettivo di estendere l’ecosistema basato su MindSphere in Italia e in Francia, Spagna e Portogallo.

MindSphere è il sistema operativo aperto per l'IoT basato su cloud che si pone al centro dell’offerta Siemens nel campo della digitalizzazione.

Si tratta di un ecosistema che consente di raccogliere, analizzare e trasformare i dati già disponibili e prodotti da uno stabilimento, un impianto, un’infrastruttura, una macchina o linea produttiva, in conoscenza, in informazioni, ovvero la base per il successo delle aziende ai tempi di Industria 4.0.

Presidente dell'associazione è Giuliano Busetto, Country Division Lead delle Divisioni Digital Factory e Process Industries and Drives di Siemens Italia e Amministratore di Siemens Industrial Software.

I soci fondatori di MindSphere World Italia, insieme a Siemens sono: Buffoli Transfer, Camozzi Digital, Crippa, Engineering Ingegneria Informatica, Famar, Fondazione Politecnico di Milano, Itcore, Jobs, Mario Frigerio Miraitek, Nordmeccanica, Pama, Rittal, Rettificatrici Ghiringhelli, Salmoiraghi, Sampsistemi, Zani.

L’associazione MindSphere World è nata in Germania nel gennaio di quest’anno per essere da subito una realtà internazionale.

La creazione di una organizzazione locale di utenti in Italia e nei paesi assegnati Francia, Spagna e Portogallo è un importante passo avanti nella promozione dell'ecosistema che circonda la piattaforma aperta per l’IoT,

Gli obiettivi dell’associazione sono quelli di espandere la portata globale dell'ecosistema, e fornire supporto ai propri membri nello sviluppo e nel miglioramento delle soluzioni di IoT sulla piattaforma MindSphere oltre che nel coinvolgimento di nuovi mercati nell'economia digitale.

Tra le finalità anche la definizione di suggerimenti sui requisiti posti alla piattaforma MindSphere dall'industria e di raccomandazioni sulla creazione di regole uniformi per l'utilizzo dei dati.

Un altro ruolo dell'organizzazione sarà di promuovere la ricerca e sviluppo oltre che il training.

Per Andrea Gozzi, Segretario Generale di MindSphere World in Italia e Business Development Manager per l’Industrial Software della Divisione Digital Factory di Siemens Italia, "con la creazione di una comunità locale che comprende aziende del mondo manifatturiero e del mondo IT, di tutte le dimensioni e provenienti da diversi settori industriali, puntiamo a concretizzare e portare avanti un ecosistema basato su MindSphere. L'ampia esperienza e l'offerta dei partner dell’associazione apriranno agli utenti di tutta Italia, ma anche di Francia, Spagna e Portogallo, un potenziale di digitalizzazione completamente nuovo".