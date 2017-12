Anche Milano sperimenta il 5G, con Vodafone

Prende il via ufficialmente a Milano la sperimentazione 5G.

Vodafone si è aggiudicata il bando pubblico indetto dal Ministero dello Sviluppo economico, e lavorerà insieme al Politecnico di Milano e ad altri 28 partner con il sostegno di Comune di Milano, Regione Lombardia e Città metropolitana per sviluppare una tecnologia che consentirà di accelerare il percorso di trasformazione digitale e proiettare la città nel futuro.

Sala: 5G contro il digital divide

Per il Sindaco Giuseppe Sala “A Milano la rete 5G, oltre a portare una significativa evoluzione in ambiti come salute, ambiente e sicurezza, sarà un ottimo strumento per abbattere il divario digitale tra il centro e le periferie, attraverso il potenziamento della banda larga che diventerà accessibile in ogni quartiere della città”.

Per Aldo Bisio, Amministratore delegato di Vodafone Italia “Milano diventa la capitale europea del 5G. Abbiamo messo insieme 28 grandi imprese leader nei rispettivi settori industriali e attivato una grande partnership con il Politecnico di Milano. Entro il 2018 costruiremo un’infrastruttura 5G che coprirà l’80% di Milano e area metropolitana e completeremo la copertura entro il 2019”.

Per Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano quello del 5G è “Un progetto vitale, per il quale mettiamo a disposizione competenze e spazi, che offre nuove opportunità alle nostre start up e occasioni di crescita non solo per Milano, ma per l’intero tessuto socioeconomico. Un appuntamento con l’innovazione al quale non potevamo mancare”.

