Milano mette online il fascicolo del cittadino

Milano vuole essere una città sempre più digitale, connessa e al servizio del cittadino.

Nel corso dell’evento “Milano Digitale” è stato presentato lo stato dell’arte del piano di trasformazione digitale che coinvolge l’intera Amministrazione comunale sotto la regia di Giuseppe Sala e che è realizzato in linea con le azioni del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione retto da Marianna Madia e in stretta collaborazione con il Team per la Trasformazione digitale guidato da Diego Piacentini.

Oggi è stato varato il “Fascicolo del Cittadino”, un raccoglitore digitale all’interno del quale sono presenti le pratiche e i documenti dei cittadini milanesi, che troveranno così in un unico punto di accesso tutte le loro informazioni e i loro dati archiviati nei sistemi anagrafici del Comune di Milano.

Come si accede al fascicolo

Per usufruire del nuovo servizio è sufficiente accedere al sito istituzionale del Comune registrandosi con autenticazione forte e, per la prima volta, anche attraverso Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Già in questa prima fase di rilascio sono numerosi i servizi presenti: si possono consultare le informazioni anagrafiche dell’intero nucleo famigliare, le iscrizioni ai servizi scolastici, è possibile controllare pagamenti e scadenze per le imposte comunali e per eventuali multe, prendere appuntamento per accedere agli uffici comunali, richiedere e stampare autonomamente un certificato anagrafico con valore legale.

Tutte le informazioni del Fascicolo del cittadino sono accessibili anche da dispositivi mobili.

Si tratta anche di uno strumento di trasparenza, perché rende disponibili al cittadino idati relativi ai suoi processi amministrativi.

Creato pensando alla semplicità (è possibile consultare con un clic in modo immediato, completo e omogeneo tutti i dati archiviati in un unico luogo) e alla sicurezza (per potervi accedere richiede un profilo di autenticazione forte oppure l’autenticazione SPID) è in continua evoluzione con servizi e contenuti ed è partecipato: può essere arricchito di strumenti per conoscere le esigenze dei cittadini e il livello di soddisfazione del servizio.

Le funzionalità di pagamento sarannogarantite grazie all’integrazione con il nodo dei pagamenti nazionale denominato PagoPA, sia online, via mobile e web, sia offline attraverso i punti fisici convenzionati sul territorio. L’integrazione sarà attiva a partire dall’estate del 2017.

Il fascicolo del cittadino sarà completo di tutti i servizi entro dicembre 2017.