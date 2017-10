Con la Digital week Milano vuol essere un hub di tecnologia

Un altro evento si aggiunge al ricco calendario di eventi milanesi, e dopo fashion e design questa volta riguarda la tecnologia: dal 15 al 18 marzo 2018 si svolgerà la Milano Digital week.

Si tratta di una iniziativa promossa dal Comune di Milano e realizzata da Cariplo Factory, in collaborazione con Iab, Interactive advertising bureau e Hublab.

Secondo il sindaco Giuseppe Sala “la tecnologia non può essere avulsa dalla politica. Deve esserci coerenza con la visione dell’amministrazione”.

In questo senso si inserisce l’iniziativa che si articola in quattro giorni di incontri dedicati alla produzione di diffusione e conoscenza attraverso il digitale, chiama a raccolta aziende, istituzioni, università, startup, centri di ricerca e associazioni per fare consocere i tanti volti della Milano digitale.

Per questo è stata aperta una call for proposal per partecipare all’iniziativa con le candidature che devono essere proposte entro il 31 gennaio 2018 sul sito della Milano digital week.

Milano capitale digitale

L’idea è di mettere in mostra i protagonisti della Milano che cambia arrivando a realizzare una mappa interattiva che racconterà il digitale del capoluogo lombardo.

Roberta Cocco, assessore alla Trasformazione digitale e ai Servizi civici, ha definito l’evento “Una festa dell’innovazione” dove l’obiettivo è di organizzare cento eventi sul tema del digitale.

Cocco ha colto l’occasione per ricordare i risultati della città che nel mese di settembre ha visto per la prima volta i certificati digitali con il 54% sorpassare quelli cartacei.

Poi ci sono le 11mila carte d’identità elettroniche mensili, i 230mila pagamenti online per la Tari, le 372mila pagine visitate del fascicolo del cittadino e le oltre cinquanta Api disponibili utilizzate da oltre una trentina di app.

Infrastrutture, servizi educazione e competenze sono le linee guida dell’amministrazione di Sala che ha sottolineato il ruolo avanzato di Milano sul fronte dell’innovazione ma anche ricordato che lo stesso non si può dire dell’Italia. “Perché la digitalizzazione va di pari passo con l’organizzazione”.