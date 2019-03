Dopo il successo della prima edizione, dal 13 al 17 marzo torna Milano Digital Week. La manifestazione dedicata all’educazione, alla cultura e all’innovazione digitale è promossa dal Comune di Milano Assessorato alla Trasformazione digitale e Servizi civici. E realizzata da Cariplo Factory, IAB Italia- Interactive Advertising Bureau e Hublab.

Per tutti i cittadini, cinque giorni dedicati alla diffusione di conoscenza e innovazione con: mostre, dibattiti, seminari, performance, spettacoli, workshop, installazioni e laboratori. Saranno più di 500 gli eventi diffusi sul territorio.

Il tema dominante di Milano Digital Week 2019 è Intelligenza urbana. E cioè la moltitudine di tecnologie e applicazioni che trasformano la città, il lavoro e le relazioni umane. Impattando sulla vita pubblica e privata dei cittadini e su tutti i servizi a loro dedicati. Fino al contributo che i cittadini stessi, a partire dalle loro competenze ed esperienze, portano alla vita della comunità.

Luoghi e temi della Milano Digital Week

Nella Milano Digital Week sono coinvolti Istituzioni, Università, centri di produzione del sapere, luoghi di informazione e di ricerca, associazioni e aziende, start-up e tante realtà piccole e grandi. Tutti gli attori del digitale, uniti per far conoscere ai cittadini il proprio Know-how e i vari volti della Milano digitale.

Dalla salute all’educazione, dalla mobilità all’economia, dall’arte alla robotica, dall’intelligenza artificiale all’industria 4.0. Sono tanti gli ambiti che abbracciano in maniera trasversale il digitale. E che trovano spazio nei quattro giorni della Milano Digital Week. attraverso i numerosi appuntamenti in programma.

A Base Milano, che con 6.000 metri quadri sarà la sede principale della Milano Digital Week, nell’edizione 2019 si aggiungono altre “basi”. La Triennale di Milano, il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia e Palazzo Giureconsulti, per programmi e attività condivise.

Incontri e dibattiti si svolgeranno in quasi tutte le sedi universitarie della città. Tra queste Accademia di Belle Arti di Brera, IULM – Libera università di lingue e comunicazione, NABA – Nuova accademia di Belle Arti. E ancora: Politecnico di Milano, Università Bocconi, Università Cattolica del Sacro Cuore, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Milano – Bicocca. Ma anche le visite alle aziende pronte ad accogliere visitatori costituiscono punti vitali nella mappa del programma.

Gli highlights della Milano Digital Week

Ad aprire la Milano Digital Week nel quartier generale di BASE (via Bergognone 34) sarà mercoledì 13 marzo dalle 16.30 alle 18.00 l’evento “Intelligenza urbana, intelligenza collettiva”. Sarà un’occasione di confronto sull’impatto che le tecnologie digitali hanno sulla vita delle persone e delle organizzazioni. E su come il digitale possa favorire la nascita di una “intelligenza collettiva”.

L’inaugurazione della Week proseguirà con un opening party organizzato da Scalo Milano e aperto alla città dalle 18.30 con deejay set di radio RDS. A questo evento si aggiungeranno altri importanti appuntamenti organizzati dal Comune di Milano. Tra questi: un confronto con i rappresentanti internazionali del network “Cities Coalition for Digital Rights”.

Poi “Council of Global City CIO”, un dialogo tra i protagonisti della trasformazione digitale delle città internazionali. “HackPA: una giornata di design thinking per progettare insieme la città di domani”, per fare il punto sullo stato di trasformazione digitale del Paese.

BASE Milano

Quartier generale della Milano Digital Week sarà BASE Milano dove si concentreranno alcuni degli appuntamenti di punta della manifestazione. In particolare dal 14 al 17 marzo (inaugurazione 13 marzo alle ore 18.30) la mostra “Interfacce del presente”. A cura di IED Milano (content partner della Digital Week) con la curatela di Tiziana Gemin e Fabio Paris, la mostra espone una serie di opere che simulano le reti neurali.

Wired organizza l’evento “Wired Health” (13 marzo dalle 9.00 alle 18.00), che racconta quali siano le innovazioni e i trend più recenti e rilevanti che si trovano nel punto di intersezione tra medicina, tecnologie digitali e nuovi stili di vita. La Fondazione Silvio Tronchetti Provera con Cariplo Factory propone l’evento “The evolving role of the medical scientist in the digital era”.

Grazie alla ING Challenge “Everyday Digital” si parlerà dei servizi digitali di cui i cittadini hanno bisogno per vivere meglio la propria quotidianità. Per una mobilità intelligente e sostenibile BMW Italia propone per la Digital Week test drive a bordo delle nuove vetture elettriche BMW i3. IBM Italia affronta il tema dell’open source e dei servizi cloud con la conferenza “IBM Partycloud reloaded, dove le persone incontrano le idee” (14 marzo, 9.30 – 20.30). Un evento pubblico a cura di Nexi e Every child is my child affronta il tema attualissimo del cyberbullismo (16 marzo dalle 11.00 alle 13.00).

Base Milano propone, inoltre, l’incontro “Digital Arts Festival: esperienze di curatela a confronto”. Sulle piattaforme di scambio e di fruizione di nuove forme di produzione artistica (16 marzo, 17.30 – 19.00).

Triennale Milano

Le Sale di Triennale Milano ospitano gli eventi artistico-culturali più significativi prodotti della Milano Digital Week. Dal 15 al 17 marzo (inaugurazione 15 marzo ore 18.00) ArtsFor_ in collaborazione con Triennale Milano, mammafotogramma e il MUFOCO, Museo di Fotografia Contemporanea, propone “Dollar Street”. Si tratta del primo progetto al mondo di rappresentazione fotografica di data storytelling dove le fotografie diventano dati.

“STARTS: il nesso tra arte e tecnologia”, a cura di Giannino Malossi / Blumine è un’iniziativa della Commissione Europea. L’iniziativa sostiene la convergenza tra tecnologia e creatività artistica: artisti, designer e tecnologi lavorano insieme nell’Arte, nel Design e nella Tecnologia. Un palinsesto di incontri e conferenze che aprono un dialogo interdisciplinare tra arte, tecnologia e scienza (15-17 marzo, 10.30 – 20.30).

Tre Lectio Magistralis, a cura di Hublab, affrontano diversi temi. Il filosofo Carlo Sini nell’incontro “Uomo_macchina_automa” (15 marzo ore 18.30), organizzato in collaborazione con TeamSystem, ripercorre la storia partendo dalle prime macchine “pensanti” ai robot “intelligenti”. Giulio Sapelli, storico ed economista, traccia un potente affresco del nostro tempo indagando rischi, opportunità e sfide dell’odierno capitalismo digitale e finanziarizzato. Ciò, nell’incontro “Macchine_proprietà_lavoro” (16 marzo ore 18.30).

Alessandro Balducci, ordinario di urbanistica e attore in diversi ruoli strategici e progettuali di Milano, offre al pubblico una lectio sulla città. “Cosa è smart nella civiltà urbana” (in collaborazione con Domus 17 marzo ore 18.30). Tutte le Lectio Magistralis si terranno in Salone d’Onore, ingresso libero fino ad esaurimento posti.

“Milano Trasmette Milano”, 36 ore di web broadcasting del suono della nostra città sulla nostra città. A cura di Elita in partnership con Radio Raheem, in diretta dalla Torre Branca una trasmissione ininterrotta da mezzogiorno di venerdì 15 fino a mezzanotte di sabato 16 marzo.

Altri luoghi

Palazzo Giureconsulti, in Piazza dei Mercanti 2, ospita numerosi eventi dedicati all’innovazione, al digitale, alla manifattura 4.0. European Commission in collaborazione con Joint Research Centre (JRC) organizza il progetto artistico “Sciart – Arte e Scienza: il concetto di Datami” (14 – 17 marzo, 8.30 – 18.00). In esso, artisti e scienziati si confrontano intorno al tema del Datami, concetto innovativo proposto dal JRC (Commissione Europea).

Degna di nota è l’installazione interattiva “Homocopia”, anteprima della mostra Uomo Virtuale. Corpo Mente Cyborg che sarà ospitata a Torino al Mastio della Cittadella dal 19 aprile. A cura dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e Cameranebbia, l’installazione è un’esplorazione scientifica avanzata del corpo umano (14 – 17 marzo, 8.30 – 18.00).

Borbonese, una delle più antiche case di moda italiane, partecipa alla Digital Week con un’installazione video multimediale “Borbonese from heritage to future”. Questa mostra come un’azienda del Made in Italy tradizionale possa diventare altamente digitalizzata in tutti i suoi processi dal design, alla produzione, al retail e alla comunicazione (14 -17 marzo, 8.30 - 10.00).

Con riferimento al tema della manifattura 4.0, SENAF organizza la conferenza “Scenari industria 4.0. Preview MECSPE”. Verranno presentati scenari di mercato, trend e le maggiori novità in campo tecnologico applicate alla manifattura che verranno presentate alla prossima edizione di MECSPE, la più grande manifestazione italiana della manifattura 4.0 (14 marzo, 11.00 – 13.00).

Con tema sicurezza dei dati Cisco organizza la conferenza “La sicurezza urbana e cyber: come proteggere i cittadini di Milano” (14 marzo 11.00 – 12.30). Sempre a Palazzo Giureconsulti, nei quattro giorni della Digital Week con IAB Italia e Hublab, si parlerà di E-Mobility, Smart city e intelligenza urbana, Open education, e-health e salute digitale e altro.

Museo Nazionale Scienza e Tecnologia

Per bambini e ragazzi, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci offre quattro giorni di digitale. Con attività nei laboratori interattivi, performance multimediali ed esperienze immersive tra realtà virtuale, coding, suoni e immagini digitali, robot e stop motion.

“I miti del cielo VR” in collaborazione con Sony Interactive Entertainment: un’immersione nel cielo stellato per scoprire i miti che gli antichi greci ci hanno tramandato (14-17 marzo, dalle 10.00 alle 18.00). “Toti submarine VR”, un’avventura interattiva in realtà virtuale all’interno della ricostruzione realistica del sottomarino Toti (16-17 marzo dalle 10.00 alle 18.00).

“Robot ballerini”: come fanno i robot a decidere cosa fare? Hai mai visto un robot che balla? Mettiti alla prova con le basi del coding e divertiti a programmare una grande festa (16-17 marzo dalle 10.00 alle 18.00). “Storie sonore”: un computer, una scheda chiamata Makey Makey, qualche semplice riga di programma e una grande varietà di materiali da costruzione per mettere in scena storie inventate con la fantasia (16-17 marzo dalle 10.00 alle 18.00).

Progetti speciali ed eventi in città

Moltissimi gli appuntamenti diffusi su tutto il territorio cittadino. Dai quartieri centrali a quelli periferici con un palinsesto variegato tra conferenze, workshop, laboratori, tavole rotonde, installazioni e mostre.

Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, in collaborazione con Luiss University Press, propone l’incontro “Le persone servono?”. Con la presenza eccezionale di Jerry Kaplan, scienziato, imprenditore e pioniere della Silicon Valley. L’incontro verterà sul tema dell’intelligenza artificiale e di come si possa far lavorare la tecnologia per le persone e non viceversa (12 marzo, 21.00 – viale Pasubio, 5).

RAI - Centro di Produzione TV di Milano per la Digital Week racconta nell’evento “RAI e Intelligenza urbana: dal passato al futuro” come attraverso l’esperienza di grandi eventi la tecnologia digitale abbia cambiato tutte le attività e professioni e abbia inciso nella realizzazione di programmi e contenuti (13 marzo, 14.30 – 17.30, Corso Sempione 27).

Invenzioni e robot

Il Museo del Novecento ospita la mostra “Olivetti, una storia di innovazione” che celebra la capacità visionaria che caratterizza la lunga storia di Olivetti. In esposizione una ricca selezione di manifesti tra i più significativi della produzione dell’azienda. Una collezione delle locandine pubblicitarie di Giovanni Pintori e di artisti vari tra la fine degli anni ’50 e l’inizio dei ’60 e una raccolta di fotografie uniche (in collaborazione con TIM, 13 marzo – 14 aprile).

Alla Fabbrica del Vapore la mostra “Io, Robotto | automi da compagnia” con la curatela di Massimo Triulzi. Un percorso espositivo di natura storica e tecnologica (con oltre 90 robot suddivisi in 14 aree tematiche su 700 mq) sulla centralità dell’uomo e sul rapporto tra l’uomo e la macchina (13 - 17 marzo, 10.30 – 19.30).

E, ancora, sempre tra gli eventi speciali, Il Centro di ricerca IFOM organizza l’incontro “I robot al servizio della ricerca sul cancro”. Una visita nel laboratorio CGC di IFOM – centro di ricerca all’avanguardia nel panorama internazionale dove i robot sono al servizio della ricerca sul cancro (14-14 marzo, 15.00 – 16.30, Via Adamello 16).

5G, Industria 4.0 e rete

Per quanto concerne il tema della manifattura 4.0, il Comune di Milano con Arduino e Milano Luiss Hub organizza l’evento “Manifattura Milano Camp”. Nell’evento si alternano talk, presentazioni, laboratori, esposizioni e attività interattive con un focus sulle tecnologie open per la manifattura 4.0 (16 marzo, 11 – 18.30, via Massimo D’Azeglio 3).

Degna di nota la conferenza “5G – La generazione urbana” (14 marzo, Università Bocconi). In questa, Fastweb, TIM, Vodafone e Wind Tre illustreranno le rivoluzionarie potenzialità del 5G e l’impatto sui cittadini e sulla società. Sempre in Bocconi, IAB Italia organizza la conferenza “Etica e digitale. Il ruolo dell’Europa” (14 marzo, 16.30).

ATM apre le porte per visite guidate alle control room per scoprire il dietro le quinte del trasporto pubblico.

Non manca, nel programma, un’occasione di sport e socialità per tutti gli appassionati della corsa: “Milano Digital Run” a cura di Endu (17 marzo, 8.30 – 13.00) con il lancio dell’app Garmin pay.

AIM lancia il progetto “In rete senza rete”, serie di incontri formativi che si terranno nelle associazioni, nei centri di aggregazione sociale e nelle scuole del Municipio 6 per sensibilizzare e formare sui rischi della vita virtuale. Sono lezioni gratuite, tenute da studenti dello IULM formati da AIM che si rivolgono a tutti i cittadini (ragazzi, genitori, nonni) che desiderano acquisire consapevolezza dei rischi di un uso non appropriato di internet (13 marzo alle 18,30 presso la ex Fornace Gola).

Venerdì 15 marzo, presso Palazzo Giureconsulti, Adecco Group lancia Phyd, la piattaforma online basata sul Cloud Computing e sulle tecnologie di intelligenza artificiale di Microsoft.

Book Pride

Book Pride – Fiera Nazionale dell’editoria indipendente in collaborazione con la Milano Digital Week offrirà, per la prima volta alla Fabbrica del Vapore, un palinsesto di incontri dal titolo “Umano/Urbano. I sentieri del desiderio”. Incontri per ragionare sui modi in cui l’intelligenza urbana e il desiderio umano costruiscono legami esplorando e di continuo reinventando quel complesso organismo che è una città.

Il tema scelto per l'edizione 2019 di Book Pride è Ogni desiderio: il desiderio di scrivere un libro, il desiderio di pubblicarlo, il desiderio di leggerlo. Tra gli incontri in programma: “La Milano del Futuro” (15 marzo ore 18.00, Sala Giorgio Scerbanenco) a cura di RivistaStudio, una disamina sulla Milano di oggi e su come i cittadini vorrebbero la Milano del futuro.

Uno sguardo al mondo dei più giovani verrà affrontato con la presentazione del libro “Il ritiro sociale negli adolescenti. La solitudine di una generazione iperconnessa”, a cura di Raffaello Cortina editore e con la presenza di Luigi Zoja. Un’analisi dei comportamenti come cyperbullismo, sexting, gioco d’azzardo e soprattutto il ritiro sociale (16 marzo ore 16.00, Sala Eliot).

E, ancora, spazio all’intelligenza artificiale con il volume “La nostra invenzione finale” di James Barrat che si interroga su cosa accadrebbe se i sistemi artificiali fossero in grado di sopravvivere senza l’aiuto dell’uomo.

Business e aziende

Le potenzialità dei nuovi servizi 5G verranno approfonditi con eventi dedicati da Tim, Wind Tre, Vodafone oltre che in luoghi della ricerca e nelle università. Fastweb, in occasione della Digital Week, mostrerà il proprio Data Center di ultima generazione agli appassionati di tecnologia. E organizzerà incontri divulgativi su soluzioni intelligenti per i servizi urbani, Big Data, 5G e applicazioni della Blockchain.

Tim propone un ricco programma di appuntamenti tra i quali spiccano gli incontri per illustrare le potenzialità del 5G attraverso demo live di servizi evoluti per le Smart City che si terranno il 14 marzo (dalle 14.30 alle 17.30) e il 15 marzo (dalle 10.30 alle 13.30) presso il Tim Wcap di Via Magolfa.

Vodafone offrirà ai cittadini la possibilità di scoprire tutti i vantaggi che il 5G porterà nella vita quotidiana delle persone attraverso demo interattive disponibili il 14 e il 15 marzo presso il Politecnico di Milano (dalle 10 alle 18). E il 16 e il 17 marzo in Piazza XXIV Maggio (dalle 9 alle 18). Inoltre, al Vodafone Village, si terranno due eventi all’insegna della cultura digitale, con un talk (15 marzo) dedicato ai VodafoneAnalytics e all’IoT, e una giornata sul gaming (17 marzo).

Wind Tre offrirà un confronto aperto su futuro, innovazione, 5G, trasformazione digitale. Esperti di tecnologia e non solo racconteranno quanto in profondità le nostre realtà e i modi di comunicare stiano cambiando: 15 marzo (dalle 10.00 alle 20.00) al Milano Luiss Hub.

Banco Bpm in collaborazione con Paolo Iabichino Aka Iabicus organizza la tavola rotonda “Voice everywhere: il futuro è nei comandi vocali?”. Sul tema dell’interazione sempre più consolidata tra intelligenza artificiale e machine learning (14 marzo, 10.00 – 13.00, auditorium Banco BPM via Massaua, 6).

Festa conclusiva

A2A organizza “Lora&the city: make a (sexy) sense of sensors”, un hackathon realizzato con il supporto organizzativo di Codemotion, con il supporto tecnologico di Arduino, in partnership con Bosch. Allo scopo di rendere ancora più smart la città di Milano (16 e 17 marzo, 9.30 – 18.00 – Casa dell’Energia, Piazza Po).

E, ancora, TeamSystem con l’evento “Talks2019” (13 e 14 marzo, Superstudio Più) offrirà un approfondimento sul digitale e su tutti gli strumenti messi in campo da TeamSystem per aiutare le aziende nella gestione e nell’ interpretazione dei dati, garantendo l’interconnessione con tutte le filiere di riferimento.

Sabato 16 marzo, dalle 22.00, il segnale in diretta dalla Torre Branca si sposterà al Salone d’Onore di Triennale Milano per una grande festa aperta alla città con musica dal vivo e dj set. La serata è organizzata in collaborazione con Phyd (registrazione obbligatoria).

Il programma completo è consultabile e scaricabile sul sito della Milano Digital Week, a questo link.