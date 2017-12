Come migrare a Windows 10 senza problemi

Gli ultimi dati sui sistemi operativi di Netmarketshare vedono, per quanto riguarda la diffusione dei sistemi operativi Microsoft, Windows 7 in testa con il 46,6%, seguito da Windows 10 con il 29,2%, Xp con il 6,4 e 8,1 con il 5,9.

C’è quindi ancora buono spazio per la migrazione verso Windows 10 anche perché con la fine dell’assistenza dei precedenti sistemi operativi i problemi di sicurezza si fanno pressanti. Oltre a ciò, Xp, per esempio, è obsoleto per l'hardware più recente.

Come migrare a Windows 10

Iniziamo dal più vecchio sistema operativo fra quelli in circolazione.

Windows Xp

Quando si passa da Xp a 10, è preferibile eseguire un'installazione pulita. L’It dovrebbe fare un inventario di tutte le applicazioni con cui gli utenti lavorano in Windows Xp e testarle con Windows 10. Poi dovrà aggiornare la maggior parte delle applicazioni e sostituirne alcune a causa di problemi di licenze o compatibilità, inoltre dovrà probabilmente sostituire alcuni hardware, processori o schede grafiche prima dell'aggiornamento per soddisfare i requisiti dell’ultima versione del sistema operativo.

Windows 7

Il processo di aggiornamento da Windows 7 a Windows 10 è il più fluido. Prima è necessario controllare i costi delle licenze per assicurarsi che tutto sia pronto per Windows 10. L' altro passaggio consiste nell’assicurarsi che tutte le patch per Windows 7 siano aggiornate in modo da non perdere le impostazioni di sicurezza o le applicazioni critiche. Windows Update esegue la migrazione se l'It scarica l'applicazione Get Windows 10, disponibile anche in Windows 8.1. In caso contrario, è possibile utilizzare un file immagine per passare a Windows 10. Anche se molte applicazioni di Windows 7 vengono eseguite su Windows 10, è importante che l'It verifichi questo e i requisiti hardware prima dell'aggiornamento.

Windows 8

Il passaggio da Windows 8 a Windows 10 è meno drastico di Xp ma un po' più complesso di Windows 7. Bisogna procedere con cautela perché un aggiornamento in situ da Windows 8 a 10 potrebbe danneggiare le applicazioni. L'It deve inventariare le applicazioni per assicurarsi che tutte eseguano il processo di migrazione. Un aggiornamento in situ dovrebbe lasciare la maggior parte delle applicazioni e delle impostazioni al loro posto. Gli amministratori It che non sono sicuri del livello di preparazione del loro vecchio sistema operativo possono utilizzare il toolkit di valutazione e pianificazione di Microsoft. L'utility gratuita mostra con quali applicazioni gli utenti stanno lavorando e come queste app passano a Windows 10.

I potenziali problemi di aggiornamento di Windows 10

Prima di tutto bisogna esaminare i costi di licenza perché Microsoft ha prezzi diversi per le edizioni di Windows 10. Le organizzazioni che utilizzano un client Vpn legacy o un driver di periferica di una versione precedente di Windows potrebbero avere problemi con la connettività Wifi. Microsoft ha creato un'utilità automatica di risoluzione dei problemi per riparare i problemi Wifi quando la colpa è di un client Vpn.

Se un vecchio driver è guasto, gli amministratori It possono utilizzare Windows device manager per determinare la compatibilità del driver. Alcune aziende hanno avuto problemi di compatibilità dei driver dopo il primo aggiornamento del sistema operativo, che ha richiesto ulteriori test hardware.

Altre aziende hanno subito danni alle applicazioni Microsoft Office dopo l' aggiornamento a Windows 10. Ci sono diversi modi per risolvere i problemi di Office, ma gli amministratori It possono provare una soluzione rapida disabilitando Protecded view, un'impostazione che la sandbox Office elabora da altre applicazioni per difendersi da potenziali exploit.