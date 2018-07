Microsoft Whiteboard, la “tela digitale collaborativa”, arriva su Windows 10.

L’app offre ai team di lavoro un canvas intelligente e a mano libera per l’ideazione, la creazione e la collaborazione.

L’anteprima dell’app era stata rilasciata lo scorso dicembre. Da quel momento più di 200.000 clienti hanno aiutato a perfezionare il set di funzionalità e a rifinire l'esperienza d’uso. Fino al risultato finale, disponibile ora su Microsoft Store.

Microsoft Whiteboard, tela digitale per team di lavoro

Sulla base del feedback degli utenti, Microsoft ha aggiunto una serie di nuove funzionalità. Tra queste: le note di testo, la possibilità di aggiungere e modificare immagini, miglioramenti al riconoscimento di forme e tabelle. Sono state apportati anche miglioramenti relativi all’accessibilità, la conformità con vari standard e altro ancora.

Ci sono anche altre novità all’orizzonte.

È infatti in arrivo l’app Whiteboard per iOS e un’anteprima sul web. Non ci sono date ufficiali ma il rilascio è indicato come “coming soon”. Queste versioni rappresenteranno un passaggio importante per l’app, con la possibilità di una migliore collaborazione tra diverse piattaforme.

Microsoft Whiteboard fornisce agli utenti una “tela digitale infinita” dove disegnare a mano libera, digitare testo o inserire immagini. È possibile utilizzare note adesive per organizzare le idee, così come impilare elementi e spostarli per il canvas.

L’app è progettata per l’uso con la penna, il tocco e la tastiera. Oltre che per fissare le idee, Microsoft Whiteboard permette di condividerle in modo intuitivo. L’“inchiostro intelligente” riconosce le forme e rende la creazione di tabelle facile e veloce. Inoltre, la tela si espande insieme alle creazioni, senza doversi preoccupare di esaurire lo spazio di lavoro.

Collaborazione di squadra

Microsoft Whiteboard consente a un team di collaborare su un’idea. Per usare l’app per Windows 10 è necessario un account Microsoft (Outlook, Hotmail, Live, Xbox ecc.) o Office 365 (professionale o education). Il download dell’app da Windows Store è gratuito.

Le funzioni collaborative possono avere delle restrizioni tra i vari tipi di account e le piattaforme. Ad esempio per il client iOS e la preview web è necessaria una licenza commerciale.

I membri di un team possono collaborare sia sullo stesso schermo che da remoto con i propri device. Degli avatar sul canvas aiutano a tenere traccia di chi sta facendo cosa e a rendere naturale l'interazione.

L’app rende non più indispensabile scattare screenshot dello schermo o fotografie della lavagne nella sala riunioni. Né sarà più necessario scrivere avvisi del tipo “Non Cancellare” sulla lavagna della sala riunioni. Microsoft Whiteboard salva le sessioni di brainstorming automaticamente sul cloud di Microsoft. In questo modo è possibile riprendere il lavoro da dove è stato lasciato, in qualsiasi momento.