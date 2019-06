Microsoft ha reso disponibile sul Mac App Store la sua app di produttività per la pianificazione delle attività Microsoft To-Do, chiaramente in versione per macOS.

Le note di compatibilità pubblicate sul Mac App Store indicano un processore a 64 bit e macOS 10.13 o versioni più recenti, come requisiti per il funzionamento dell’applicazione.

Oltre che per Mac, nella nuova versione macOS, e ovviamente per Windows 10, Microsoft To-Do è disponibile anche per iOS, Android e web, mediante le versioni più recenti dei browser più comuni.

Come suggerisce con chiarezza il nome, si tratta di un’app per gestire le cose da fare, i To-Do, per l’appunto. Microsoft To-Do si integra nella piattaforma di produttività Office 365 della società di Redmond: il download in sé è gratuito ma l’app richiede un account Microsoft per funzionare ed è necessario effettuare il login con le proprie credenziali per poter utilizzare l’applicazione.

Microsoft To-Do presenta la schermata My Day, La mia giornata, che offre la possibilità di effettuare la pianificazione giornaliera delle attività. È possibile aggiungere i propri elenchi di attività, a cui possiamo accedere da dispositivi diversi e che possiamo condividere, se lo desideriamo, con amici, parenti o colleghi, inviando un collegamento di invito.

L’applicazione consente di impostare scadenze e promemoria per le attività, così come impostarle come ricorrenti: possiamo anche aggiungere note e allegare file alle attività. Aggiungere “sottoattività” permette inoltre di gestire in maniera più comoda delle attività articolate, suddividendole in più voci.

Microsoft To-Do offre varie opzioni di temi e colori con cui personalizzare le schede e consente di sincronizzare le attività con Outlook.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito di Microsoft dedicato a To-Do, raggiungibile a questo link.