Microsoft ha introdotto di recente tre nuove funzionalità in Microsoft Teams per aiutare gli operatori sul campo a lavorare al meglio.

Gli operatori sul campo, i cosiddetti “Firstline Worker”, sono più di due miliardi di persone in tutto il mondo, sottolinea Microsoft.

Occupano ruoli dedicati ai servizi o alle attività in vari settori, tra cui vendita al dettaglio, ospitalità, viaggi e produzione. Possono essere, ad esempio, collaboratori di ditte di vendita al dettaglio, membri dell’equipaggio di un aereo o agenti sul campo.

Le nuove funzionalità di Microsoft Teams supportano questi lavoratori a livello digitale. Le funzioni vanno da un’esperienza mobile personalizzabile alla possibilità di inviare complimenti. Vediamole in maggiore dettaglio.

Esperienza mobile personalizzabile in Microsoft Teams

Per la comunicazione, sostiene Microsoft, molti operatori sul campo hanno fatto ricorso ad app di chat consumer. Tale scelta, tuttavia, compromette la sicurezza e non facilita l’efficienza nel processo di lavoro.

La nuova esperienza mobile personalizzabile di Microsoft Teams indirizza questa esigenza. Essa offre agli operatori sul campo gli strumenti di cui hanno bisogno per comunicare e collaborare in modo efficace.

La nuova esperienza mobile è semplice e chiara da utilizzare, ma anche sicura. Inoltre, offre funzionalità per dispositivi mobili particolarmente importanti per gli operatori sul campo. Tra queste: la condivisione della posizione e la fotocamera intelligente, nonché la possibilità di registrare e condividere messaggi audio.

Inoltre, gli amministratori IT possono ora fornire ai dipendenti un accesso basato sul ruolo alle funzionalità principali di Teams. Il reparto IT può creare criteri personalizzati o usare il nuovo modello di configurazione di criteri per operatori sul campo.

API Graph per Turni

Microsoft sta lavorando su una serie di nuove API che consentono alle aziende di integrare i sistemi di gestione del personale che già usano con Teams.

La prima di queste è l’API Graph per Turni, uno strumento di gestione della programmazione in Teams. La nuova API rende possibile l’integrazione tra Turni e i sistemi di pianificazione aziendale. Essa consente un accesso semplificato ai sistemi di gestione del personale per manager e dipendenti, direttamente da Teams. L’API Graph per Turni, informa Microsoft, sarà disponibile in anteprima pubblica questo trimestre.

Complimenti al team

La nuova opzione dei complimenti consente di condividere badge per celebrare eventuali successi, manifestare la stima per i membri del team e incentivare lo spirito di squadra.

Microsoft sottolinea che gli operatori sul campo sono soggetti a un tasso di ricambio del personale tra i più elevati. L’adozione di una strategia a lungo termine che coinvolga i dipendenti e ne apprezzi il lavoro può aumentare il loro livello di soddisfazione. E, di conseguenza, ridurre il turnover.

Il nuovo strumento complimenti serve proprio a questo. Offre a manager e dipendenti un modo semplice per apprezzare i colleghi facendolo vedere a tutto il team, direttamente nell’app Teams.

Maggiori informazioni sulle funzionalità di Microsoft Teams per gli operatori sul campo sono disponibili sul sito Microsoft, a questo link.