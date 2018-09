In concomitanza con la conferenza Microsoft Ignite 2018, arrivano nuove soluzioni professionali di comunicazione, che si integrano con Microsoft Teams.

Una è di Jabra, che ha annunciato l’integrazione dello speaker professionale per conferenze Speak 710 con Microsoft Teams. L’altra è di Plantronics, la cui Elara 60 è una una mobile phone station che include cuffie, vivavoce e ricevitore.

Vediamo più da vicino questi prodotti.

Jabra Speak 710

Jabra Speak 710 è uno speaker portatile ideato per l'uso professionale e personale, per le conference call e l’ascolto di musica. Oltre che per l’audio di qualità, lo speaker è infatti progettato con l’obiettivo di offrire un'esperienza gratificante di Unified Communications. Per questo motivo il produttore lo indica come partner ideale per i dirigenti d’impresa e per i top manager. E ora include anche l'integrazione con Microsoft Teams.

Grazie all’integrazione con Microsoft Teams, agisce da hub digitale per i team di lavoro. Consente di gestire chat, riunioni online, chiamate, condivisioni di file e contenuti, e molto altro. Lo speaker professionale è dotato di microfono omnidirezionale per garantire comunicazioni chiare con i colleghi connessi a Microsoft Teams. Può essere comodamente utilizzato sia in viaggio che in ufficio o, ad esempio, in hotel.

Sempre per un uso professionale, Jabra ha annunciato anche l’uscita degli auricolari Evolve 65t per la fine di quest'anno. Si tratta di auricolari wireless in grado di collegarsi a due dispositivi simultaneamente, e con certificazione UC. Gli Evolve 65t sono progettati per chi lavora spesso in movimento, trascorrendo meno del 50% del proprio tempo alla scrivania.

Maggiori informazioni sul sito Jabra.

Plantronics Elara 60

Plantronics Elara è una soluzione in grado di trasformare qualsiasi smartphone in una telefono da scrivania, includendo cuffie, vivavoce e ricevitore. Questa mobile phone station riceve le notifiche direttamente da Microsoft Teams e può mettere gli utenti in contatto con un semplice clic.

Oltre all'integrazione nativa con Microsoft Teams, Elara 60 è dotata di tastiera, auricolare e supporto per smartphone iOS e Android. Inoltre, gli utenti possono scegliere altre funzioni, tra cui l’alimentatore wireless multi-dispositivo. Oppure il vivavoce con prestazioni audio nitide e pulite, o la cornetta telefonica.

Anche la novità Plantronics, come l’annuncio Jabra, è stata presentata durante Microsoft Ignite. Rientra infatti nelle proposte che integrano il supporto per le soluzioni Microsoft. Supporto che non si limita alla nuova gamma Plantronics Elara, che sarà disponibile dai primi mesi del 2019.

Plantronics e Polycom hanno anzi confermato l’impegno a supportare le soluzioni Microsoft, Teams, Skype for Business o Office 365. Nel quarto trimestre del 2018, infatti, l’integrazione con Teams sarà disponibile anche sul Trio di Polycom e con il servizio di interoperabilità cloud RealConnect.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Plantronics.