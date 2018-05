Nonostante si tratti di una seconda generazione, Surface Hub 2 è stato progettato da zero da Microsoft. Naturalmente avendo in mente le aziende, i gruppi di lavoro che necessitano di uno strumento per connettersi e progettare insieme. Un dispositivo, dunque, creato per far nascere idee in team e per semplificare la comunicazione e la collaborazione.

Il nuovo Surface Hub 2 si presenta in una veste più elegante, per inserirsi al meglio in qualsiasi ufficio. Offre un maestoso display multi-touch 4K da 50,5”. Chiaramente è progettato per la piattaforma e gli strumenti Microsoft. Quindi: Windows 10, Microsoft Teams, Microsoft Whiteboard, Office 365 e l’architettura cloud.

Surface Hub 2 in arrivo, ma non subito

L’azienda ha alzato il sipario sul nuovo prodotto ma l’introduzione sul mercato non è immediata. Nel 2018, spiega Microsoft, iniziano i test di Surface Hub 2 con alcuni clienti selezionati. La disponibilità per l’acquisto è attesa per il 2019.

Surface Hub 2 dispone di fotocamere 4K che ruotano con il dispositivo, di altoparlanti integrati e di array microfonici. Una dotazione ideata per consentire a tutti, anche da remoto, di sentirsi nella riunione come se fossero nella stessa stanza. L’aspect ratio standard di 3×2 del display offre a tutti più spazio utilizzabile per creare e collaborare.

Si tratta di una soluzione scalabile anche in dimensioni. È infatti possibile connettere insieme fino a 4 display, sia in modalità landscape che portrait. La flessibilità nell’orientamento permette di visualizzare i contenuti nel modo migliore a seconda delle esigenze. Rispetto alla generazione precedente, quest’ultima risulta anche più facile da spostare nell’area di lavoro. Microsoft ha collaborato con Steelcase nella creazione di supporti con rotelle e sistemi di montaggio semplici da usare.

Le opzioni di accesso multi-utente consentono a più persone di condividere idee e documenti. Surface Hub 2 diventa uno spazio virtuale di lavoro collaborativo.

Sul sito Microsoft sono disponibili maggiori informazioni su Surface Hub 2.