Microsoft Surface Go arriva nei negozi

Surface Go, il più piccolo e leggero device della famiglia Surface di Microsoft è ora disponibile per l’acquisto.

Viene venduto in due configurazioni: Surface Go da 64GB, con Intel 4415Y e 4GB di RAM e Surface Go da 128GB, con Intel 4415Y e 8GB di RAM.

Il dispositivo è acquistabile sul Microsoft Store, presso i principali negozi di elettronica o attraverso la rete di rivenditori autorizzati per il canale commerciale a un prezzo al dettaglio stimato di 459 euro per la versione da 64GB e 619 euro per quella da 128GB.

Inoltre, ogni settimana fino al 30 settembre la campagna “Back to School” del Microsoft Store propone sconti fino al 30% su tutti i device e accessori Surface.

Il nuovo 2 in 1 combina le performance di un laptop con la portabilità di un tablet, permettendo di essere sempre connessi, sia da casa sia durante gli spostamenti.

Con un tocco fa accedere a tutte le funzionalità di Office, leggere e modificare file Word o PowerPoint e prendere appunti su OneNote ovunque ci si trovi.

La versatilità è garantita dalla Surface Go Type Cover, per la digitazione (disponibile in quattro colori: nero, platino, bordeaux e blu cobalto in Alcantara), dal nuovo Surface Mobile Mouse (Bluetooth) e dalla Surface Pen, che garantisce bassa latenza, sensibilità all’inclinazione e 4.096 livelli di pressione per un’esperienza di scrittura naturale.

Grazie al PixelSense Display personalizzato e ad alta risoluzione, al doppio microfono, alla fotocamera HD frontale da 5 megapixel e alla fotocamera HD posteriore da 8 megapixel con messa a fuoco automatica, Surface Go si adatta a ogni esigenza, dalla scrittura alla navigazione sul web, dal divertimento alle video call.

Il processore Gold Intel Pentium 4415Y di settima generazione offre fino a 9 ore di autonomia.