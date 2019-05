Sony e Microsoft hanno annunciato congiuntamente che le due società collaboreranno a nuove innovazioni per migliorare le esperienze dei clienti sulle loro piattaforme di intrattenimento e soluzioni di intelligenza artificiale direct-to-consumer.

Con il memorandum d'intesa firmato dalle parti, le due società esploreranno lo sviluppo congiunto di future soluzioni cloud su Microsoft Azure per supportare i rispettivi servizi di gaming e streaming di contenuti.

Inoltre le due società esploreranno l'uso delle attuali soluzioni basate su datacenter di Microsoft Azure per i servizi di streaming di contenuti e giochi di Sony.

L’intento dei due colossi è di poter, lavorando insieme, offrire esperienze di intrattenimento più avanzate per i loro clienti in tutto il mondo. Le attività di partnership includeranno anche la costruzione di migliori piattaforme di sviluppo per la comunità dei creatori di contenuti.

Microsoft e Sony, per l’integrazione tecnologica

Sony e Microsoft, prosegue l’annuncio delle due società, esploreranno anche la collaborazione nei settori dei semiconduttori e dell’intelligenza artificiale. Per i semiconduttori, questa partnership include il potenziale sviluppo congiunto di nuove soluzioni di sensori di immagine intelligenti.

Integrando i sensori di immagine all'avanguardia di Sony con la tecnologia di intelligenza artificiale Azure della società di Redmond, in modo ibrido su cloud e edge, oltre alle soluzioni che sfruttano i semiconduttori di Sony e alla tecnologia cloud Microsoft, le aziende mirano a fornire funzionalità avanzate per i clienti enterprise.

Per quanto riguarda l’intelligenza artificiale, le due società esploreranno l'integrazione della piattaforma e degli strumenti avanzati di intelligenza artificiale di Microsoft nei prodotti consumer di Sony, per fornire un'esperienza d’intelligenza artificiale intuitiva e user-friendly.