Microsoft e Sap integrano le offerte cloud

Microsoft e Sap hanno annunciato offerte integrate per fornire ai clienti enterprise una roadmap per promuovere innovazione nel cloud e implementeranno ciascuna all’interno della propria organizzazione le rispettive soluzioni.

Le aziende di livello enterprise stanno muovendo sempre più i propri sistemi business-critical in cloud per ottenere i benefici che la digital transformation può offrire.

Con la partnership le due aziende co-progetteranno e proporranno insieme al mercato soluzioni all’avanguardia e forniranno congiuntamente servizi di supporto per assicurare la migliore esperienza cloud ai clienti.

Il servizio di Sap per la gestione del cloud privato Sap Hana Enterprise Cloud su Microsoft Azure permetterà di disporre di Sap S/4Hana in un cloud sicuro e gestito. Inoltre, Microsoft implementerà Sap S/4Hana su Azure per gestire i propri processi finanziari interni, e Sap migrerà i propri sistemi di business più critici su Azure.

Sap Ariba sta già utilizzando Azure e sta verificando nuovi utilizzi per le proprie applicazioni di procurement. Insieme Sap e Microsoft aiuteranno le aziende a trarre il massimo dalle applicazioni Sap nella nuvola.

Utilizzo nel cloud interno

Sia Sap che Microsoft gestiranno SapS/4Hana su Azure per le proprie operazioni interne.

Microsoft sta trasformando i propri sistemi interni, che includono le applicazioni legacy di Sap per il finance, e implementerà Sap S/4Hana Central Finance su Azure. Microsoft sta anche pianificando di connettere SapS/4Hana su Azure AI e i servizi di analytics per reportistica finanziaria più efficiente e processi decisionali più potenti.

Dal canto suo Sap sta migrando oltre una dozzina di sistemi su Azure per raggiungere i livelli di efficienza ottimali, la flessibilità e l’innovazione offerti dalla piattaforma.

Tra questi anche il sistema Sap S/4Hana che supporta Concur, un’azienda di Sap.

Entrambe le organizzazioni documenteranno i progetti interni per fornire ai clienti una guida e un’architettura per il deployment delle applicazioni Sap su Azure.