Mentre su Microsoft Edge Insider la nuova generazione del browser basata su Chromium è già disponibile sul Dev Channel anche per macOS, oltre che per Windows 10, sul Canary Channel, che ospita versioni meno stabili e in una fase maggiormente iniziale di sviluppo, l’azienda di Redmond ha ora rilasciato le build di preview per Windows 7, Windows 8 e Windows 8.1.

Con questo rilascio delle build di anteprima per Windows 7, Windows 8 e Windows 8.1 sul canale Microsoft Edge Canary, l’azienda ha completato il set iniziale di piattaforme target.

Il deployment della prossima versione di Microsoft Edge, dopo l’annuncio del passaggio del browser al progetto open source Chromium, era iniziato ad aprile: finora il processo ha fatto dunque numerosi progressi e a ritmi elevati.

Gli sviluppatori e gli utenti avanzati possono già provare la prossima generazione di Microsoft Edge su tutte le principali piattaforme desktop.

Sul sito Microsoft Edge Insider, raggiungibile a questo link, è pertanto ora possibile scaricare la build di preview per Windows 7, 8 o 8.1, dal Canary Channel.

L’azienda ha già fatto sapere che anche il canale Microsoft Edge Dev ospiterà presto le build anche per le versioni precedenti di Windows. Al momento, nel Dev Channel continuano a esserci solo le build per Windows 10 e macOS.

Microsoft sottolinea che l'esperienza e il set funzionalità disponibili sulle versioni precedenti di Windows sono in gran parte le stesse di quelle offerte su Windows 10, incluso il supporto (che arriverà a breve) per la modalità Internet Explorer per i clienti aziendali.

Fornire la prossima iterazione di Microsoft Edge a tutte le versioni supportate di Windows faceva parte dell’obiettivo di Microsoft non solo di migliorare l'esperienza di navigazione sul web per gli utenti su ogni dispositivo, ma anche per consentire agli sviluppatori di creare esperienze web con meno frammentazione.

Microsoft Edge, sottolinea ancora l’azienda, si baserà sulla stessa piattaforma, sempre aggiornata, e disporrà degli stessi strumenti di sviluppo su tutte le versioni supportate di Windows e su macOS. Ciò ridurrà le complicazioni sia per gli sviluppatori web che per gli utenti.

Le prime build Canary includono ancora alcuni problemi noti, per via della fase ancora iniziale di sviluppo: tra questi, la mancanza di supporto per la modalità oscura e per il sign-in AAD. Microsoft è già al lavoro per risolvere questi problemi al più presto.