Microsoft Edge anche su iOS e Android

Il browser Microsoft Edge sta per arrivare sui dispositivi mobile iOS e Android. Negli ultimi giorni si erano diffusi dei rumor al riguardo, ora arriva la conferma ufficiale da parte di Microsoft, con una comunicazione sul Windows Experience Blog da parte di Joe Belfiore, Corporate Vice President, Windows and Devices dell’azienda di Redmond.

L’intenzione di Microsoft è quella di rendere più fluida l’integrazione tra i dispositivi mobile e i computer desktop con Windows 10. Di consentire, durante il lavoro, il passaggio dallo smartphone al Pc. Ed è con questo obiettivo che l’azienda introduce Microsoft Edge per iOS e Android e anche una seconda app per Android: Microsoft Launcher.

Una delle maggiori richieste che Microsoft ha raccolto dagli utenti che usano il browser Microsoft Edge sui Pc con Windows 10 è infatti quella di poter facilmente spostare la propria esperienza di navigazione nel browser sullo smartphone. Un po’ ciò che succede con Safari su iOS e macOS grazie a Continuity e Handoff. E infatti ci sarà anche in Windows una funzionalità Continue on PC (suona familiare, no?), che arriverà con l’aggiornamento Windows 10 Fall Creators Update, atteso a livello mondiale per il 17 ottobre.

Microsoft Edge per iOS e Android consentirà di portare con sé sui propri smartphone gli elementi che costituiscono la propria esperienza personale di navigazione sul web, quali i preferiti, l’elenco di lettura e altri. In tal modo anche per gli utenti di Windows 10 sui Pc le abitudini di navigazione potranno essere omogenee sul computer e sui dispositivi mobile, come avviene da tempo tra macOS e iOS.

Al momento l’app Microsoft Edge per iOS è disponibile come preview riservata agli utenti Windows Insider, mediante TestFlight di Apple, un sistema di beta testing per gli sviluppatori di app iOS. Windows Insider è il programma Microsoft per il test in anteprima delle nuove funzionalità di Windows. Anche Microsoft Launcher per Android è disponibile come beta preview, mentre Microsoft Edge per Android sarà disponibile successivamente.

Per Microsoft Edge per iOS e Android è prevista inizialmente la disponibilità solo in inglese e senza alcune funzioni, quali il supporto per i tablet, che saranno aggiunte in futuro. Anche il supporto per altre lingue e Paesi arriverà successivamente. Microsoft Launcher sarà solo per Android perché va naturalmente a sfruttare la funzionalità di questo sistema che non è presente in iOS.

Se ciò comporterà che un minor numero di utenti Windows desideri di passare al Mac, è da vedersi.