Il 2016 di Microsoft: verso i mille miliardi in sei mosse

5 La partita sull'hardware

Sul fronte hardware, gli ultimi annunci in area Surface sembrano aver messo in difficoltà Apple, sia sul fronte mobile con Surface Pro, sia sul fronte desktop, in particolare con il lancio di Surface Studio: 28 pollici con display touch da 4500 x 3000 pixel, orientabile fino a un angolo di 20 gradi, controllabile con il tocco del dito, con il controller Dial o con la Surface Pen.

In entrambi i casi parliamo di prodotti iconici, che non faticheranno a trovare emuli anche a costi inferiori nella davvero grande platea di Oem che con Microsoft hanno importanti rapporti di partnership e collaborazione.