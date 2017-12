Cos’è il micro datacenter e perchè prende piede

I micro data center inziano a farsi vedere. Nelle fabbriche, sulle navi portacontainer e sulle stazioni base cellulari, mentre le imprese e i fornitori di servizi cercano di integrare la capacità di calcolo e memorizzazione più vicino a dove vengono generati i dati.

I cosiddetti centri dati micromodulari (Mmdc) non sono nuovi, e non sono l'unica soluzione di elaborazione distribuita. Ma stanno crescendo in popolarità con un tasso di crescita annuo composto del 42% negli ultimi tre anni, secondo 451 Research. Le vendite dovrebbero raggiungere quasi 30 milioni di dollari nel 2018, rispetto ai 18 milioni di dollari del 2017.

Mentre il mercato appare piccolo, le vendite di micro data center nel 2018 rappresenteranno circa duemila nuovi impianti e faranno parte di progetti che, secondo la società di ricerca costano molte volte di più.

Ancora piccola, questa categoria di prodotti ha però un vasto potenziale di crescita non perché crea qualcosa di completamente nuovo, ma perché contribuirà ad affrontare le sfide e risponderà alla domanda di capacità altamente distribuita. Questa almeno è l’opinione di 451 Research.

Il guscio del micro datacenter

Il desiderio di una potenza di calcolo localizzata sta aumentando man mano che le aziende portano avanti le loro iniziative digitali. Le aziende stanno combattendo i vincoli di larghezza di banda e cercando di rasare millisecondi nei tempi di risposta per applicazioni sensibili alla latenza.

In ambienti industriali, le aziende hanno bisogno di capacità locali di memorizzazione ed elaborazione dei dati per sfruttare al meglio i sistemi intelligenti centrati sui dati.

Telco e distributori di contenuti cercano di implementare e gestire in modo più efficiente le soluzioni di edge computing in risposta alla domanda di servizi digitali.

Così può essere utile un data center micromodulare che è, essenzialmente, una struttura It incapsulata nel suo guscio protettivo.

I controlli climatici, la distribuzione dell'energia e la connettività di rete sono integrati in un'unità prefabbricata, insieme ad altre caratteristiche quali la sicurezza fisica, la soppressione degli incendi, l'assorbimento degli urti e la protezione dalle interferenze elettromagnetiche.

Un armadio micromodulare per data center vive all'interno del proprio guscio - incapsulato, ad anello chiuso - ma ha tutte le funzionalità di un data center. Per esempio un ambiente climatizzato e risponde al problema di dispiegare piccole tasche di capacità It.

Le strutture tecniche compatte e temprate sono abbondanti nel settore delle telco e le sale server abbondano nel panorama delle filiali. Ma i data center micromodulari differiscono dai tradizionali avamposti It. A livello di prodotto, questi sono molto più ingegnerizzati e integrati rispetto al tipico armadio It o sala server.

Un'altra distinzione dei data center micromodulari è la facilità di implementazione. Il collaudo e l'integrazione dei componenti Mmdc viene effettuata dal fornitore e dai suoi partner di canale, il che accelera la tempistica di distribuzione.

Poiché le unità sono prefabbricate e autonome, c'è meno lavoro da fare in cantiere. Questo è particolarmente interessante per l'industria dei servizi finanziari. Le banche, ad esempio, apprezzano il controllo e la prevedibilità degli Mmdc.

Queste aziende amano il fatto che queste cose possono essere testate, impilate e rinchiuse in un ambiente di fabbrica e poi spedite con guardie armate in un sito e dispiegate. Questo è molto più semplice di un progetto che la supervisione degli appaltatori in loco che lavorano per settimane, costruendo o creando una stanza o un armadio di rete.

Chi fa i micro datacenter

I micro datacenter sono disponibili in diverse dimensioni. In un ambiente di filiale, un'azienda potrebbe implementare un singolo cabinet per la cache locale dei file, o una configurazione multi-rack per creare un cluster di calcolo ad alte prestazioni in un ambiente ingegneristico o scientifico, ad esempio.

A livelli più alti le aziende potrebbero combinare un gruppo di armadi per creare un blocco micromodulare più grande con capacità da decine a centinaia di kilowatt. Dalla seconda metà del 2016, c' è stato un aumento nel numero di player che fabbricano data center micromodulari.

Stulz, Schneider Electric e Hpe Micro Datacenter sono alcuni dei nomi.

IoT, intelligenza artificiale, apprendimento macchina e altre applicazioni potrebbero alimentare la domanda di questi sistemi.

E i fornitori di servizi di telecomunicazione, al fine di ottimizzare le loro reti e i servizi digitali avranno bisogno di più capacità di calcolo e storage da distribuire attraverso le reti.

Con il 4G e l'imminente onda del 5G le telecomunicazioni avranno bisogno di molto più funzionalità di rete e maggiore capacità di gestire le reti attorno all’edge.