Si chiama MR2200ac ed è il primo mesh router di Synology, marchio noto soprattutto per le sue soluzioni di storage. Il catalogo Synology si è ampliato, negli ultimi anni, con diverse soluzioni per il networking.

Non solo il nuovo MR2200ac è il primo mesh router del marchio. È anche tra i primi sul mercato a essere certificato WPA3, ultima generazione del protocollo di sicurezza Wi-Fi Protected Access.

Si tratta quindi di un prodotto pensato per fornire un Wi-Fi veloce e piena copertura dell’ufficio o della casa. Così come per proteggere l'intera rete anche con l’ausilio di funzionalità di configurazione software.

Le prestazioni dell’MR2200ac sono supportate dal sistema quad-core utilizzato, il system-on-chip Qualcomm IPQ4019. MR2200ac sfrutta inoltre un design Wi- Fi a tre bande per eliminare le zone oscure e fornire la migliore performance.

I vantaggi del mesh router

Basandosi sul design modulare di questo tipo di soluzioni, la copertura Wi-Fi può essere facilmente ampliata con unità aggiuntive. In questo modo si può creare una rete mesh per estendere la copertura anche in uffici e case di grandi dimensioni.

Inoltre, il mesh router MR2200ac è progettato per fornire sempre l’accesso più veloce possibile a Internet. Sceglie infatti dinamicamente il percorso migliore (2,4GHz, 5GHz o Ethernet) per la comunicazione tra ogni MR2200ac con i dispositivi client.

MR2200ac è anche compatibile con il veloce e potente router Synology RT2600ac. Grazie a questo, consente agli uffici di estendere ulteriormente la copertura dell’RT2600ac e sfruttarne al meglio l’hardware.

Con il mesh router MR2200ac la rete è facile da installare e configurare. Basta selezionare, da un browser o dall'app mobile, quale MR2200ac aggiungere: la rete si configura e ottimizza automaticamente.

Lo stato di tutti i punti Wi-Fi e dei dispositivi wireless può essere monitorato da un'unica dashboard Wi-Fi. Una mappa di rete mostra come i punti Wi-Fi sono interconnessi e sono inoltre disponibili opzioni Wi-Fi avanzate per gli ospiti.

Il sistema operativo SRM 1.2

La rete viene gestita mediante Synology Router Manager (SRM), il sistema operativo che offre funzioni di livello aziendale con un'interfaccia utente intuitiva.

L'ultima versione SRM 1.2 è dotata di un nuovo pacchetto Safe Access che coniuga il parental control alla sicurezza automatica a livello di rete.

SRM 1.2 consente di impostare profili utente, e di decidere quando e per quante ore possono usare Internet. Per gli utenti più piccoli, permette di proteggere i bambini da contenuti non adatti, mediante filtri web e SafeSearch. I filtri web possono essere programmati per limitare l'uso dei social media a orari specifici. Per i più giovani, è possibile creare una white list di siti web approvati a cui possono accedere.

È possibile anche creare profili di rete per gadget e dispositivi IoT. Qualsiasi oggetto che in futuro si collegherà alla rete locale seguirà le regole predefinite, e tutte le attività anomale vengono fermate e registrate.

Sono disponibili anche strumenti di protezione silenziosa del perimetro. Gli strumenti di DNS e IP Threat intelligence bloccano l'accesso a destinazioni dannose in tempo reale. È inoltre integrata la protezione Google Safe Browsing.

Maggiori informazioni sul mesh router MR2200ac di Synology sono disponibili a questo indirizzo.