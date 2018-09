Samsung guida il mercato smartphone, mentre Apple occupa la prima posizione nel segmento premium, sempre degli smartphone. È quanto evidenziato dal report Market Monitor Q2 2018 di Counterpoint Research.

Il report di Counterpoint riguarda il mercato smartphone nel periodo Q2 2018. L’azienda ha reso noti i punti principali della ricerca e pubblicato alcune infografiche riepilogative.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito della società specializzata in analisi di mercato nel settore tecnologico. Riprendiamo qui alcuni punti essenziali.

Le spedizioni globali di smartphone sono diminuite del 2% (annualmente), e hanno raggiunto 363 milioni di unità nel Q2 2018. Samsung guida il mercato degli smartphone per volume, nonostante abbia registrato un calo annuale dell'11%.

Huawei è cresciuta del 41% fino a diventare il secondo marchio di smartphone, superando Apple. La crescita è giunta dai mercati al di fuori della Cina, dove le spedizioni sono aumentate del 71%, sempre YoY.

Le spedizioni per Nokia HMD sono cresciute del 782%, su base annua. Questo dato lo rende uno dei marchi di smartphone in più rapida crescita. Per quanto riguarda Apple, le spedizioni sono aumentate dell'1% anno su anno. La Mela ha registrato un trimestre “lento” in Cina e in India.

Samsung nel Q2 2018 è l'unico marchio globale a conquistare un posto tra i primi cinque, in Asia. I primi quattro marchi cinesi hanno conquistato oltre la metà del mercato, in quella regione.

Samsung e Apple nel segmento smartphone premium

Counterpoint Research ha analizzato anche il segmento degli smartphone premium a livello globale. Secondo la società di analisi, questo è cresciuto più rapidamente rispetto al mercato globale degli smartphone.

La spinta è venuta dall'aumento delle spedizioni da parte dei produttori cinesi, che hanno recentemente aggiornato i loro prodotti flagship. Inoltre li stanno posizionando su una fascia di prezzo più alta, al lancio, rispetto ai loro precedenti modelli di punta.

Anche per il segmento premium del mercato degli smartphone, Counterpoint Research offre anche un riepilogo sintetico.

Il segmento smartphone premium a livello mondiale è cresciuto più rapidamente (+7%) rispetto al mercato smartphone (-1%), nel Q2 2018. La crescita è stata determinata dall'aumento delle spedizioni di player cinesi quali OPPO, Vivo, Huawei, OnePlus e Xiaomi.

Il segmento degli smartphone premium ha contribuito per un quinto del mercato mondiale degli smartphone durante il secondo trimestre 2018.

Apple ha guidato il comparto degli smartphone premium a livello globale, conquistando il 43% di share nel segmento. È seguita da Samsung (24%), OPPO (10%), Huawei (9%), Xiaomi (3%) e OnePlus (2%).

Oppo ha guidato il segmento relativo alla fascia di prezzo 400-600 dollari, con una quota del 22%. È seguita da vicino da Apple (22%), Samsung (16%), Huawei (14%), Xiaomi (6%) e OnePlus (5%).

Nel segmento 600-800 dollari, Apple e Samsung da soli hanno contribuito all'85% delle spedizioni. Nel segmento oltre gli 800 dollari, Apple ha chiaramente dominato nel trimestre, con uno share dell'88%.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di Counterpoint Research.