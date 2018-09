Nel secondo trimestre del 2018 Huawei ha superato Apple assicurandosi la seconda posizione tra i fornitori mondiali di smartphone.

A sostenerlo è Gartner, nel report intitolato Market Share Alert: Preliminary, Mobile Phones, Worldwide, 2Q18.

È la prima volta in assoluto, sempre secondo Gartner, che Huawei si piazza al secondo posto nel mercato degli smartphone.

Di conseguenza, Apple è scalata al terzo posto. La prima posizione è sempre saldamente nelle mani di Samsung.

Complessivamente, prosegue l’analisi Gartner, le vendite di smartphone agli utenti finali sono cresciute del 2% nel secondo trimestre del 2018. Esse hanno raggiunto 374 milioni di unità.

“Le vendite di smartphone di Huawei sono cresciute del 38,6% nel secondo trimestre del 2018. Huawei continua a introdurre funzionalità innovative nei suoi smartphone ed espandere l’offerta per coprire segmenti di utenti più ampi”. Il commento è di Anshul Gupta, research director di Gartner. “L’investimento nei canali, la costruzione del brand e il posizionamento dei dispositivi Honor hanno contribuito a incrementare le vendite. Huawei distribuisce gli smartphone Honor in 70 mercati in tutto il mondo; sta emergendo come il principale fattore di crescita di Huawei”.

Samsung ha mantenuto il primo posto nel mercato mondiale degli smartphone, scendendo del 12,7% nel secondo trimestre del 2018. “Samsung deve affrontare il rallentamento della domanda globale di smartphone e la concorrenza sempre crescente dei produttori cinesi”. Lo afferma sempre Anshul Gupta, research director di Gartner. “Il rallentamento della domanda per i suoi smartphone flagship ha lasciato Samsung con una redditività inferiore. Ora si aspetta che lo smartphone Note9 rilanci la crescita". Il Galaxy Note9, lo ricordiamo, è stato lanciato di recente da Samsung.

Mercato smartphone: Apple e gli altri

La performance di Apple è stata stabile nel secondo trimestre del 2018 (registra una crescita dello 0,9 per cento). “Il minimo valore incrementale negli iPhone di punta della generazione attuale di Apple ha portato a una crescita più lenta nel secondo trimestre del 2018”, ha affermato Gupta. “La domanda per l'iPhone X ha iniziato a rallentare molto prima rispetto a quando sono stati introdotti altri nuovi modelli.”

Il focus di Xiaomi sull'ampliamento del proprio portafoglio e sull'adozione di un modello retail unificato, sta spingendo la crescita in un mercato in rallentamento. Ciò ha aiutato Xiaomi ad assicurarsi il quarto posto nel mercato mondiale degli smartphone nel secondo trimestre del 2018.

Nel mercato dei sistemi operativi per smartphone, Android di Google ha ulteriormente esteso il proprio vantaggio su iOS di Apple. Nel secondo trimestre del 2018 si è assicurato l'88% della quota di mercato, rispetto all'11,9% di share di iOS.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di Gartner.