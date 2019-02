Secondo TrendForce, il volume globale di produzione di smartphone per il 4Q18 ha totalizzato 383 milioni di unità. In tal modo rimanendo a un livello costante rispetto al trimestre precedente. In risposta alla scarsa domanda, i produttori di smartphone di marca hanno ridimensionato la produzione nel 4Q18. E hanno prestato maggiore attenzione alla gestione delle scorte.

Guardando al primo trimestre 2019, hanno fissato obiettivi di produzione modesti, a causa delle vendite inferiori alle attese nel trimestre precedente.

TrendForce prevede che il volume di produzione globale di smartphone per 1Q19 arriverà a 307 milioni di unità. Facendo registrare un calo del 10% su base annua.

Gli ultimi dati di produzione del primo trimestre dei principali produttori di smartphone, dichiara TrendForce, indicano che i primi sei marchi per volume di produzione per il 1Q19 saranno, nell'ordine: Samsung, Huawei, Apple, Xiaomi, Oppo e Vivo.

I marchi leader: Samsung e Huawei

Il brand leader, Samsung, ha iniziato ad aggiustare la propria strategia di prodotto sin dal 2H18. Allo scopo di sfidare la leadership dei marchi cinesi nel segmento di mercato dei dispositivi dal prezzo economico ma con specifiche elevate.

Per ora, i dispositivi Galaxy J rappresentano ancora quasi il 50% della produzione totale di smartphone di Samsung. Ed essi continueranno a essere il pilastro che regge il livello di produzione complessivo nel prossimo futuro. TrendForce prevede che il volume totale di Samsung per 1Q19 raggiungerà 70 milioni di unità.

Dopo essere salita al secondo posto nel global ranking, Huawei continua a performare bene, nonostante i venti contrari del mercato. TrendForce prevede che il suo volume di produzione totale per 1Q19 aumenterà di quasi il 10% su base annua, a 46 milioni di unità.

Oltre ad avere vaste linee di prodotti e una forte presenza nei mercati esteri, Huawei è riuscita a strappare quote di mercato ad iPhone nel segmento high-end in Cina, con le serie P e Mate.

Guardando in avanti, lo sviluppo futuro della guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti potrebbe avere una certa influenza sul business degli smartphone di Huawei. In Europa, anche la presenza di Huawei come fornitore di apparecchiature di telecomunicazione ha originato sospetti. Questi problemi avranno probabilmente effetti negativi sulle prestazioni di Huawei nel mercato degli smartphone.

Le prestazioni di Apple

È stato riportato che Apple ha costantemente ribassato i propri target di produzione dell'iPhone dal 4Q18 al fine di controllare il proprio inventario. Per stimolare gli acquisti, l'azienda ha anche abbassato i prezzi degli ultimi modelli per alcune regioni, nel trimestre attuale. Tuttavia, la strategia dei prezzi di Apple nel suo insieme non è favorevole a stimolare le vendite di iPhone nell'attuale contesto di mercato.

Inoltre, il divieto di vendita di vecchi modelli di iPhone in Cina negherà a Apple una parte considerevole della domanda consumer. Sulla base delle sue prestazioni finora nel primo trimestre, TrendForce prevede che il volume di produzione totale di Apple per il periodo arriverà a soli 41,5 milioni di iPhone. Registrando così un significativo calo anno-su-anno, di quasi il 26%.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito TrendForce, a questo link.