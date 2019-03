Il mercato Ict nazionale è in lieve crescita: nel 2019 la spesa Ict delle aziende italiane arriverà a 30,5 miliardi di euro.

Il Nord Italia coprirà il 56% del mercato, ma a livello regionale sarà il Lazio a spendere di più. Il Lazio spenderà oltre il 20% del totale, seguito dalla Lombardia.

Le micro imprese stanno investendo soprattutto in security e applicazioni mobile, le piccole e le medie aziende, invece, in applicazioni di core business. Ma un’azienda su tre dichiara come principale ostacolo alla trasformazione digitale la mancanza di competenze o di cultura aziendale adeguata.

L’analisi emerge dai nuovi approfondimenti della versione XL dell’Assintel Report.

L’Assintel Report è la ricerca sul mercato ICT e Digitale in Italia, realizzata da Assintel, Associazione Nazionale delle Imprese ICT e Digitali. In collaborazione con CFMT Centro di Formazione Management del Terziario, insieme alla società di ricerca indipendente IDC Italia.

Il mercato Ict in Italia: la classifica delle regioni

La classifica delle regioni vede al primo posto il Lazio con quasi 6 miliardi e mezzo di euro. Il che rappresentano oltre il 20% di spesa Ict sul totale nazionale.

Il Lazio è seguito a stretto giro dalla Lombardia con 6 miliardi. Al terzo posto il Piemonte (4 miliardi), seguito dall'Emilia Romagna (3 miliardi) e dal Veneto (2,5 miliardi di euro).

A livello di macro regioni, la classifica è guidata dal Nord Ovest (35%). Al secondo posto c’è il Centro (27%), al terzo posto il Nord Est (21%), chiude il Sud & Isole (17%).

Ma la classifica cambia se dalla spesa Ict passiamo al percorso di trasformazione digitale che stanno (o non stanno) compiendo le aziende della domanda.

Sul podio le aziende del Nord Est: il 38% ha raggiunto almeno al 50% i propri obiettivi di trasformazione digitale. Il Nord Est è seguito dal Nord Ovest (32%), dal Centro (30%) e infine dal Sud & Isole (16%).

Assintel sottolinea, di contro, il fatto che il 40% delle imprese del Nord Ovest non abbia ancora considerato o definito la propria strategia digitale. A testimonianza, secondo l’associazione, di una situazione altamente diversificata e frammentata che spesso travalica i confini regionali.

Le competenze digitali più richieste

Le aziende richiedono competenze digitali sempre più specifiche, per far fronte ai cambiamenti imposti dalla digital transformation. Ma il gap rispetto al mercato del lavoro resta elevato.

Le seguenti sono le aree in cui si concentrano le richieste.

Nord Ovest: Social Network (53%), IoT (34%) e Cloud (24%)

(53%), (34%) e (24%) Nord Est: Cloud (44%), Social Network (42%), IoT (35%)

(44%), (42%), (35%) Centro: Social Network (45%), Cloud (31%), Security (29%)

(45%), (31%), (29%) Sud e Isole: Social Network (43%), IoT (37%), Data Science & Analytics (22%)

Il report completo con gli approfondimenti XL è disponibile sul sito Assintel a questo link.