Dashlane è un gestore di password, un’app per la memorizzazione delle password. Tutti gli esperti di sicurezza sono concordi nell’esortarci, come prima cosa, a evitare le password semplici. Basta, una volta per tutte, con “123456”.

Le password devono essere lunghe, complicate, indecifrabili e non facilmente intuibili. Estese sequenze di caratteri astrusi buttati lì in modo del tutto random. E poi, naturalmente, mai utilizzare la stessa password per tutti i servizi.

Ma, tra tutti i siti, social, servizi, abbonamenti e quanto altro, come facciamo a ricordarci a memoria tutte queste password? Considerando anche che ciascuna di esse deve essere talmente lunga e contorta da risultare oltremodo complicata da memorizzare?

Dashlane e i gestori di password

Una soluzione è quella rappresentata dai gestori di password. Si tratta di app e servizi che si occupano di archiviare tutte le nostre password in modo sicuro. Così non dovremo ricordarcele. Una tra quelle più popolari è 1Password. Un’altra è, per l’appunto, Dashlane.

Dashlane archivia tutte le nostre password nella sua “cassaforte virtuale” che solo noi possiamo aprire e consultare. Poiché solo noi ne possediamo la chiave: la Master Password. Ed è questa l’unica password che dovremo ricordare. Perché a tenere traccia di tutte le altre sarà Dashlane.

Oltre ad archiviare le password, l’app ci aiuta anche a compilare automaticamente i moduli, quando serve. Ciò grazie alla estensione per i browser. Inoltre Dashlane è multipiattaforma, sia mobile che desktop: Android, iOS, macOS e Windows. L’app integra anche un generatore di password forti, se siamo in difficoltà a inventarne sempre di nuove e difficili.

Le novità di Dashlane 6

Alla fine di luglio lo sviluppatore ha rilasciato la nuova versione Dashlane 6. L’app si ripropone ora di offrire una vista a 360° della propria identità digitale. Estendendo dunque il range di azione oltre la semplice gestione delle password, per puntare al monitoraggio e alla protezione dell’identità.

Questo passo è portato avanti mediante l’introduzione della nuova Identity Dashboard. Questa funzionalità offre un quadro completo dell’identità digitale e della sicurezza online. L’aggiornamento introduce poi altre nuove funzioni e miglioramenti.

L’app è disponibile in una versione gratuita che consente di gestire fino a 50 password su un unico dispositivo. Per una gestione più potente e flessibile delle proprie password è necessaria la versione Premium.

Questa consente di gestire un numero illimitato di password e di dispositivi, che l’app provvede a sincronizzare.

La licenza Premium adotta una formula ad abbonamento, che costa annualmente circa 40 euro. Esiste infine un abbonamento Business dedicato alle aziende.

Le informazioni complete sono disponibili sul sito dello sviluppatore.