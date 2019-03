Dal 1° aprile 2019 il Servizio Mediaset Premium tornerà a essere erogato da Reti Televisive Italiane S.p.A. (RTI), società incorporante Mediaset Premium S.p.A. Lo si legge su un comunicato che Mediaset Premium rivolge ai proprio abbonati.

La nota prosegue dicendo che il subentro di RTI quale fornitrice del Servizio non modificherà le condizioni contrattuali pattuite. In particolare, la durata dell'abbonamento, i canoni mensili, le modalità di fatturazione e i contenuti inclusi nei pacchetti non subiranno variazioni.

Anche i consensi espressi in merito alla Privacy restano inalterati: cambia esclusivamente il titolare del trattamento, così come riportato nella documentazione pubblicata su questo sito.

Mediaset ha già messo a disposizione anche la nuova versione delle Condizioni Generali di Fornitura e della Carta dei Servizi , che sono state ampliate introducendo la nuova disciplina relativa alla fruizione del Servizio Mediaset Premium tramite la sola piattaforma internet.

I dettagli relativi a tale nuova modalità di fruizione del Servizio, che sarà attiva a partire dal prossimo mese di giugno, saranno comunicati in seguito.

Chi lo desidera desideri, dal 1/04/2019 al 30/04/2019, ha diritto di recedere dal Contratto senza costi, secondo le modalità previste dalla Condizioni Generali di Fornitura del Servizio.