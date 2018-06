Mediaset ha comunicato ai clienti del servizio Premium che dall’1 giugno è stato modificato l’ordine dei canali a causa di variazioni operate sulle frequenze. Quindi per continuare a vedere tali canali è necessario risintonizzare il TV o il decoder. Con tutta probabilità il motivo va ricercato nell’imminente arrivo dei nuovi canali Sky, che come si sa, occuperanno parte delle frequenze di Mediaset Premium a partire dal 5 giugno.

La notizia che però più desta l’attenzione è che, per ottimizzare il servizio offerto (così si legge nella comunicazione ufficiale), alcuni canali, tra cui i +24, non sono più visibili e i canali HD sono ora disponibili solo in definizione standard. In pratica, Mediaset Premium perde l’attrattiva più di richiamo che gli era rimasta, ovvero la visione in HD. Che ripercussione potrà avere questa notizia sugli utenti? Ma, soprattutto, come influirà sul futuro del servizio?

Qualità video in controtendenza

Impoverire la qualità video dei contenuti in un periodo in cui la tendenza è esattamente l’opposto sembra indicare che Mediaset non giudichi più strategica l’evoluzione tecnologica di Premium. E forse il digitale terrestre, con le tecnologie attuali, non ha concesso molte alternative. Se a ciò si aggiunge che era già venuto a mancare uno dei fattori di maggiore interesse, ovvero il calcio, e che i film sono disponibili anche su Sky e le serie Tv lo saranno entro qualche giorno, l’offerta Premiun ha perso tutto l’appeal dell’esclusività che aveva sino a qualche tempo fa. Con le armi che rimangono è davvero difficile contrastare una concorrenza, sempre più agguerrita e che fa della vastità dell’offerta e della qualità delle immagini i propri cavalli di battaglia.

Premium potrebbe aver imboccato una strada in declino da cui potrebbe non uscirne più.

Comunque sia, qui di seguito potete trovare la nuova numerazione dei canali di Mediaset Premum.

E mentre Mediaset impoverisce l’offerta Premium, Sky dà notizia dell’arricchimento dei propri pacchetti con nuove serie Tv. E questo grazie proprio ad altri canali Mediaset Premium. Arriva infatti la conferma che dal 4 giugno saranno integrati nell’offerta Sky Famiglia i canali Premium Joy, Premium Action HD e Premium Stories HD. Mentre il pacchetto Sky Tv vede l’aggiunta di Premium Crime HD.

Chi è già abbonato ai pacchetti Sky Famiglia e Sky Tv potrà vedere i nuovi canali gratuitamente, senza alcun aumento della spesa mensile.