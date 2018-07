Debutta finalmente, con qualche ritardo rispetto al primo annuncio, l’app di streaming multipiattaforma Mediaset Play. Il nuovo servizio di streaming è disponibile da web, sulle smart TV compatibili, e con le app per iOS e Android. L’app per iOS è compatibile con iPhone e iPad ed è scaricabile gratuitamente come aggiornamento, con la nuova versione 5.0.0.

La piattaforma di streaming Mediaset Play è accessibile anche dal sito dell’emittente. Così come mediante le smart TV abilitate per il nuovo standard HBBTV 2.0.1. L’app per iPhone e iPad si rinnova con un look riveduto e aggiornato, e naturalmente con nuove funzionalità.

Mediaset Play: streaming live e on demand, su iPhone e iPad

L’app per iPhone e iPad consente di guardare le dirette dei canali e offre anche la funzione Restart del programma. Così come controlli di riproduzione per lo stream video in esecuzione. C’è poi un’area personale a cui si accede mediante il proprio account Mediaset Play. La registrazione serve per un’esperienza personalizzata dell’app e per accedere ad alcuni contenuti e funzionalità. Il tab Esplora consente di accedere, oltre che alle dirette TV, anche alla utile sezione Guida.

Permette inoltre di esplorare tutto il catalogo di contenuti On Demand. Quest’ultimo è al momento suddiviso in Fiction e Film. È possibile consultarlo sotto forma di elenco in ordine alfabetico. Oppure è possibile trovare in contenuto mediante la funzione di ricerca libera. Le singole sezioni sono poi suddivise in categorie e filtri editoriali: ad esempio i più visti. Immaginiamo che il catalogo on demand verrà man mano esteso e potenziato. La pagina principale presenta trasmissioni, programmi e contenuti in evidenza. Ad esempio, in questo periodo, un posto d’onore è chiaramente riservato ai alla Coppa del Mondo di calcio in Russia.

Ai mondiali di calcio è dedicata una sezione curata editorialmente. Ricordiamo che l’emittente propone anche un’app specifica per la Coppa del Mondo di calcio in Russia: Mediaset Mondiali FIFA 2018. L’app di streaming Mediaset Play è gratuita e include inserzioni pubblicitarie.