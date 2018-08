Mediaset chiude Premium Sport, spazio a DAZN

Con un messaggio veicolato via Twitter e con un video sul sito Mediaset, la giornalista Giorgia Rossi ha comunicato la chiusura del canale Mediaset Premium Sport.

Mediaset ha scelto questo modo per comunicare la cessazione delle trasmissioni per il suo canale sportivo a pagamento che negli ultimi tre anni si è dedicato al campionato di calcio italiano.

Con l'avvento di DAZN e l’approdo di Sky sul digitale terrestre, la presenza dei canali Premium sportivi è diventata obsoleta.

Adesso l’offerta calcistica per gli abbonati Premium è limitata alle tre partite proposte da DAZN, sulla base dell’accordo raggiunto con il gruppo Perform, visibili con l'utilizzo di dispositivi connessi.

Dopo tre anni di calcio a pagamento restano gli altri sport grazie alla partnership con Eurosport: ciclismo, motori, tennis e sci.

Per i nuovi abbonati Mediaset, quindi, è disponibile un solo pacchetto, con Cinema e Serie Tv (da 14,90 euro al mese) che include anche i canali Eurosport 1 e 2 con i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali.

Resta da stabilire se l’offerta DAZN sarà inserita all’interno anche dei pacchetti per i nuovi abbonati e per chi non era abbonato anche al pacchetto Calcio.