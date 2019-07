MECSPE a Bologna dal 2021 per diventare più internazionale

A partire dal 2021 MECSPE, fiera italiana di punta per l’industria manifatturiera e per la fabbrica intelligente, proseguirà il proprio sviluppo internazionale nel quartiere fieristico di BolognaFiere, per poter ampliare gli spazi espositivi e beneficiare dei collegamenti e le infrastrutture che rendono il capoluogo emiliano più accessibile a visitatori ed espositori nazionali e internazionali.

MECSPE continuerà a rappresentare tutti i settori che la contraddistinguono (Macchine Utensili, Fabbrica Digitale, Automazione e Robotica, Misurazione e Controllo, Subfornitura Meccanica e Elettronica, Trattamenti e Finiture, Additive Manufacturing, Eurostampi, Macchine e Subfornitura Plastica, Trasmissione di Potenza, Logistica) proseguendo nel processo di ampliamento alle nuove aree produttive e di innovazione.

Sempre a partire dal 2021 Fiere di Parma rilancerà Subfornitura, la propria storica manifestazione fieristica dedicata alle lavorazioni industriali per conto terzi, settore fatto da Pmi e microimprese in procinto di diventare una delle principali filiere a valore aggiunto del made in Italy.

Come commenta in una nota Ivo Nardella, Amministratore delegato di Senaf, “MECSPE nel 2021 entrerà nel suo 21esimo anno di età abbiamo programmato già in questi anni un percorso di internazionalizzazione e di espansione della manifestazione, per cui la scelta del quartiere fieristico di Bologna è una naturale conseguenza di questa strategia. La regione Emilia Romagna e i suoi distretti rimangono centrali per la fiera, lasciamo Parma con la consapevolezza e l’orgoglio dell’ottimo lavoro fatto fin qui insieme al management di Fiere di Parma e alle realtà associative nazionali che hanno supportato lo sviluppo della nostra manifestazione. MECSPE è oggi la fiera di riferimento per l’industria manifatturiera e per la fabbrica intelligente, e anche nel 2020, per l’ultima volta a Parma, si prospetta come un’ennesima edizione sold out”.

Contestualmente Antonio Cellie, Ceo di Fiere di Parma, dichiara l'orgoglio per "avere contribuito in questi anni alla nascita e allo sviluppo di una manifestazione di grande successo come MECSPE anche grazie alla sua contemporaneità con la nostra storica SubFornitura. Senaf ci ha comunicato la necessità di crescenti spazi espositivi e siamo contenti che li abbiano trovati nella nostra regione. D’altro lato il nostro piano industriale prevede lo sviluppo di manifestazioni proprietarie come appunto SubFornitura la quale sarà completamente rinnovata nel 2021 grazie alla nuove competenze digitali acquisite e al successo dei nostri nuovi format leggeri come “Connect”.

Guardando le prossime manifestazioni fieristiche, focalizzate sulle nuove tecnologie per l’industria manifatturiera, la fabbrica intelligente e la subfornitura, l'Emilia Romagna si configura come il polo per il sistema manifatturiero italiano e internazionale.