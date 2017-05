Materialise mette la stampa 3D di Hp in produzione

La tecnologia di stampa 3D HP Multi Jet Fusion è entrata a far parte dello stabilimento di produzione per la stampa 3D di Materialise. Il fornitore di software per la produzione additiva e soluzioni di stampa 3D nei settori medico e industriale, ha inserito nel suo stabilimento di produzione una seconda macchina per la stampa 3D HP Jet Fusion 4200. La tecnologia è attualmente disponibile per gli ordini effettuati da un selezionato gruppo di partner e verrà presto resa disponibile al pubblico per preventivi e ordini online.

L’annuncio segue un periodo iniziale di valutazioni condotte presso Materialise, dove i team di R&S e servizi di ingegneria hanno potuto testare in anteprima i sistemi di stampa 3D HP Jet Fusion 4200 installati a novembre 2016.

Materialise Software e Materialise Manufacturing hanno lavorato a stretto contatto con HP per l’intero periodo di test, per condividere i risultati ottenuti e definire le aree di sviluppo futuro.

Tra queste vi è Materialise Build Processor per HP Jet Fusion 3D Printing Solution, una soluzione software su misura che semplifica il processo di stampa 3D. Materialise Build Processor è attualmente in beta-test prima del rilascio della versione definitiva.

Con questo programma Materialise si pone l’obiettivo di individuare insieme ai partner le applicazioni più indicate per la macchina HP Jet Fusion 3D 4200.

HP Jet Fusion 3D 4200 impiega attualmente come materiale la Poliammide 12, polimero la cui polvere è caratterizzata da una grana molto fine che permette la produzione di strati molto sottili, con uno spessore di 80 micrometri.

Al momento, Materialise offre due finiture per le parti prodotte con la tecnologia Multi Jet Fusion di HP: sabbiatura e tintura in nero. Dato il sistema aperto di HP per i materiali da stampa 3D, si prevede in futuro di aggiungere altri materiali per questa piattaforma tecnologica sia di HP che di altri fornitori di materiali.

Materialise renderà presto disponibile questa tecnologia a tutti i clienti, aggiungendola alla sua piattaforma web B2B, Materialise OnSite.