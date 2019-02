Professioni future: un master in blockchain al Kilometro Rosso

Experis Academy, la divisione di ManpowerGroup dedicata all'Industria 4.0 ha varato un master sulla tecnologia blockchain.

L’obiettivo del master è formare professionisti specializzati in un’area di competenze sempre più trasversale a diversi settori (manufacturing, finanza, energia, logistica) che siano in grado di sfruttare la tecnologia per la gestione e il controllo delle transazioni.

Insieme agli altri master in partenza, in deep learning, cybersecurity e big data analytics, Experis Academy propone un’offerta formativa articolata sui nuovi paradigmi tecnologici che stanno rivoluzionando il sistema economico e il mercato del lavoro.

I master rispondono in modo pragmatico a una sempre maggiore richiesta di competenze informatiche.

Fame di competenze

Per Giovanni Rossi, Experis Academy Operation Manager, “Oggi il mondo del lavoro delle professioni ad alto contenuto di competenze tecnologiche richiede più verticalizzazione”.

Come riporta una ricerca di ManpowerGroup (Humans Wanted: Robots Need You) il 16% delle aziende prevede di incrementare il personale nelle mansioni It, per comprire ambiti strategici come, appunto, blockchain, il deep learning, la cybersecurity e i big data analytics.

Sono soprattutto i comparti industriale e manifatturiero a prevedere i maggiori scostamenti: il 25% dei datori di lavoro dichiara di voler assumere personale nel prossimo anno.

Experis Academy

Con sede presso il Kilometro Rosso di Bergamo e in partnership con Confindustria Bergamo, Experis Academy è un training center che eroga corsi professionali di carattere tecnico-ingegneristico-IT e master di alta formazione. Nell’ultimo anno l’Academy ha formato oltre 500 persone con un tasso di placement del 70% nei primi sei mesi e di quasi il 90% nei primi dodici mesi.

Nei master saranno anche gli stessi partner del progetto (Microsoft, Ibm e Oracle) a salire in cattedra per sviluppare professionalità da inserire nel mondo del lavoro, garantendo un approccio didattico pratico e orientato al mercato del lavoro.

I master sono a numero chiuso e hanno durata di 200 ore. Le iscrizioni sono aperte e l’inizio delle lezioni è previsto fra aprile e maggio 2019. I Master di Experis Academy sono a numero chiuso e si accede previa selezione.