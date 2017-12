Massimo Dutti apre a Milano il nuovo negozio digitale

Massimo Dutti inaugura il suo nuovo flagship store di Milano, in Galleria Vittorio Emanuele, con un negozio di 800 metri quadrati di superficie commerciale, distribuito su quattro piani, i primi due dedicati alle collezioni Men e gli ultimi due alle proposte Women.

Il nuovo store, oltre a rispondere al concetto più avanzato di negozio eco-efficiente del Gruppo Inditex, conta su una serie di elementi innovativi che uniscono moda e tecnologia.

Esperienza di acquisto digitale

Nel negozio di Milano Massimo Dutti punta a offrire nuove esperienze di acquisto, basate sull'innovazione e che si adattano alle esigenze dei clienti.

Camerini interattivi: nel momento in cui il cliente arriva in camerino, i capi vengono scansionati e appaiono automaticamente sullo schermo posizionato all’interno. Tramite i touch screen posizionati nei camerini, il cliente può consultare i dati sui capi scelti o richiedere un cambio di taglia. Gli schermi hanno anche un sistema di Visual Search Technology che propone articoli complementari e sostitutivi a quelli scelti.

Wallet: Pagamento con cellulare: Inserito nella nuova app del negozio online Massimo Dutti, include il servizio di pagamento mobile (Wallet) per dispositivi IOS, che consente all'utente di acquistare direttamente dal proprio smartphone con qualsiasi carta precedentemente registrata nell'app. Semplicemente mostrando il codice QR generato dall'app stessa, il cliente può procedere con il pagamento in modo sicuro. Inoltre, consente all'utente di digitalizzare e salvare tutti gli scontrini sul dispositivo, facilitando l'eliminazione della versione cartacea.

Scansiona e acquista: il cliente potrà individuare i prodotti che desidera in negozio e, dall'APP del marchio, scansionarli, ottenere tutte le informazioni relative allo stesso e, direttamente, aggiungerli al carrello della spesa online con consegna dove si preferisce.

Click & Collect: i clienti di Massimo Dutti hanno la possibilità di prenotare articoli dalla APP del marchio e ritirarli presso il negozio della Galleria Vittorio Emanuele.

Tutti i dipendenti hanno dispositivi mobili in modo tale che, nel caso in cui il capo non sia disponibile in negozio, sarà possibile acquistarlo online e ricevere l'ordine entro 48 ore nello stesso negozio o all'indirizzo desiderato, similmente a quanto accade nel flagship store di Diesel di Piazza San Babila.

Negozio ecoefficiente

Il nuovo store risponde al concetto di eco-efficienza del Gruppo Inditex, riducendo il consumo di elettricità del 30% e di acqua del 40% rispetto a un negozio convenzionale. Tra le misure di eco-efficienza si evidenzia l'illuminazione, con sistemi per l'ottimizzazione dell'illuminazione dei mobili e l'uso esclusivo di Led (Light-Emitting Diode). Vengono incluse anche accensioni parziali degli spazi del negozio, in base al programma e alle attività pianificate, o l'accensione automatica mediante rilevamento della presenza nelle zone di lavoro interne.

Per l'aria condizionata e la ventilazione, si è lavorato sull'isolamento termico dell’involucro dei locali e sul controllo del livello di ventilazione basato sull'occupazione dello spazio mediante sonde di CO2. Le apparecchiature installate sono dotate di tecnologia inverter, in grado di regolare il proprio indice di carico in funzione della domanda di caldo-freddo, adattando in tal modo il proprio consumo alle esigenze. La cortina d'aria è controllata da una sonda con tre fasi operative, a seconda della temperatura interna. Infine, l'installazione di elementi di controllo e supervisione consente la lettura a distanza del consumo istantaneo al fine di rilevare e correggere qualsiasi incidente che influenzi l'utilizzo degli impianti e il loro consumo energetico.

Per completare, viene fatto un uso efficiente dell'acqua e vengono proposti spazi interni per la promozione del riciclaggio dei materiali.