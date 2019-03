Di GoTranscript società scozzese specializzata in servizi di trascrizione e traduzione professionali, abbiamo già parlato in occasione del lancio della versione aggiornata della sua app per Android.

GoTranscript offre traduzioni in oltre 30 lingue. Oltre alle applicazioni tradizionali di servizi di questo tipo, GoTranscript si impegna a supportare le aziende anche nel raggiungere nuovi mercati. Ad esempio, tramite il closed captioning e i sottotitoli in lingua straniera nei video.

I closed caption forniscono descrizioni testuali di ciò che accade sullo schermo e del dialogom mentre i sottotitoli mostrano semplicemente ciò che viene detto.

Ma perché closed caption e sottotitoli nei video sono così importanti per le aziende?

L’importanza di sottotitoli e closed caption

GoTranscript cita un recente studio di Cisco, di cui abbiamo parlato in questo articolo. Secondo la previsione di Cisco, entro il 2022 l’82% di tutto il traffico web sarà di contenuti video. Come risultato di questa analisi, i marketer stanno cercando i modi per migliorare la visibilità dei propri video, utilizzando strategie SEO.

Al momento, il closed captioning non automatizzato è tra i metodi più popolari per aumentare il traffico SEO. Ovvero, aumentare quantità e qualità del traffico web verso un sito attraverso parole chiave e risultati corrispondenti dei motori di ricerca.

Invece di fare affidamento su CC e sottotitoli generati automaticamente, che sono spesso imprecisi, una trascrizione prodotta correttamente può consentire a Google di sfogliarla per parole chiave e termini pertinenti. Invece di limitarsi esclusivamente a quelli definiti nel titolo, nella descrizione e nei tag di un video.

Di conseguenza, la SEO può essere incrementata fino al 16% nei ranking della ricerca Google. Grazie al miglioramento della visualizzazione e del coinvolgimento dei video.

I ranking SEO dei contenuti video possono essere ulteriormente migliorati aggiungendo a un video CC o sottotitoli trascritti professionalmente. Soprattutto se un'azienda ha un numero significativo di audience target in diversi Paesi.

ggiungendo sottotitoli in lingua straniera e closed caption ai contenuti video, è possibile raggiungere nuovi segmenti di pubblico. Nonché aumentare il ranking di Google in quella particolare lingua.

User experience di GoTranscript

A partire dal 2018, spiega l’azienda, GoTranscript ha introdotto una serie di miglioramenti alla sua user experience. Il servizio di traduzione è stato recentemente perfezionato in modo da ridurre i tempi di consegna finanche di due ore, secondo le stime dell’azienda.

L’ultimo miglioramento apportato alla user experience si è infatti focalizzato su come GoTranscript traduce i file dei clienti. L’aggiornamento, teso ad accelerare il processo, consente al cliente di caricare il file direttamente nel server GoTranscript. Da qui, il traduttore completerà la trascrizione e la traduzione in un unico passaggio e lo caricherà di nuovo per metterlo subito a disposizione del cliente.

Maggiori informazioni sui servizi di GoTranscript sono disponibili sul sito dell’azienda, a questo link.