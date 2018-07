Mappe di iOS e Mac, arrivano i trasporti pubblici di Roma

Arrivano anche in Italia le indicazioni sui traporti pubblici all’interno dell’app Mappe di iOS e macOS. Non ovunque in Italia: al momento questa funzionalità è disponibile solo per la città di Roma.

Si tratta dunque solo di un primo passo, peraltro in fase iniziale di implementazione, che non sembra ancora completa. Ciò non toglie che sia una notizia positiva e di grande interesse per gli utenti italiani dei dispositivi della Mela.

Muoversi a Roma con i mezzi pubblici, con Mappe di iOS

L’app Mappe è disponibile non solo su iPhone, Apple Watch e iPad, ma anche sul Mac, con la versione macOS. Non ci sembra ancora del tutto completa, al momento, la rete dei trasporti pubblici romani in Mappe. Ci sono comunque la Metro, i tram, e anche il treno Leonardo Express per l’aeroporto di Fiumicino.

È possibile impostare la visualizzazione della mappa in modalità Trasporti, oltre che Mappa e Satellite. Ed è possibile impostare il calcolo di un itinerario su Trasporti, oltre che In auto e A piedi. Sempre che, chiaramente, le informazioni sui traporti pubblici siano disponibili per il tragitto ricercato. In caso contrario, Mappe ci avvisa che le indicazioni con i mezzi pubblici non sono disponibili nell’app.

Selezionando una fermata di un mezzo pubblico sulla mappa, l’app ci informa sulle partenze. Ci offre inoltre la possibilità di ricevere indicazioni su come raggiungere quella destinazione. In alcuni Paesi l’app consente anche di visualizzare mappe indoor ad esempio di aeroporti e centri commerciali. Questa funzionalità non è ancora disponibile in Italia.

I trasporti sono disponibili in Mappe di iOS e Mac in molte località degli Stati Uniti. Questa funzione è accessibile anche per alcune località europee: Regno Unito, Irlanda, Paesi Bassi, Parigi e Madrid.